Doi dintre cei mai puternici și influenți guvernatori democrați din Statele Unite, Andrew Cuomo (New York) și Gavin Newsom (Califonia), sunt supuși în prezent unui tir de critici din cauza modului în care au gestionat pandemia de coronavirus, în condițiile în care statele pe care le conduc au înregistrat cei mai mulți morți de COVID-19 din SUA, notează G4Media.

Cuomo, un favorit al presei liberale în ultimul an, este acuzat că a ascuns în mod voit numărul real de decese provocate de noul virus în căminele de bătrâni, el fiind amenințat cu punerea sub acuzare pentru acțiunile sale considerate „criminale.” De partea sa, Newsom este criticat pentru măsurile improprii pe care le-a luat de la momentul apariției primelor focare de infecție și care au agravat criza sanitară din statul pe care îl conduce.

Cuomo, acuzat că a luat decizii care au provocat mii de decese în azile

Guvernatorul Andrew Cuomo a fost criticat de mult timp pentru modul în care a gestionat pandemia de coronavirus, în ciuda încercărilor sale repetate de a acuza administrația președintelui Donald Trump de situația dezastruoasă din statul său.

Politicianul democrat este arătat cu degetul în special pentru faptul că, la începutul anului 2020, el a ordonat căminelor rezidențiale din Empire State să accepte pacienții care aveau sau erau suspectați de a avea COVID-19. Decizia guvernatorului a dus la apariția a numeroase focare de infecții, care au afectat pacienții vârstnici și au provocat mii de decese în rândul acestei comunități vulnerabile.

La sfârșitul lunii ianuarie a acestui an, procurorul general din New York, Letitia James – ea însăși membră a Partidului Democrat – a dezvăluit că Departamentul de Sănătate din Administrația Cuomo a subraportat cu până la 50% decesele cauzate de COVID-19 în azilele din statul New York. Raportul de 76 de pagini a prezentat date devastatoare despre decesele din căminele de bătrâni.

Departamentul Sănătății din New York a raportat că, până la 27 ianuarie 2021, au existat 5.957 de decese confirmate din cauza COVID-19 în căminele de bătrâni și alte 2.783 de decese presupuse. În instituțiile de îngrijire asistată, au existat 160 de decese și 52 de decese presupuse.

Numărul deceselor din căminele de bătrâni, triplu față de cifrele oficiale

Autoritățile au dezvăluit însă miercuri că numărul deceselor a fost de fapt 15.049 de rezidenți în unitățile de îngrijire a persoanelor vârstnice (case de îngrijire medicală și instituții de îngrijire a adulților / locuințe asistate). Noile date au fost menționate într-o scrisoare pe care comisarul de stat pentru sănătate, doctorul Howard Zucker, a trimis-o democraților din Senatul statului New York.

Date confirmate de consiliera lui Cuomo. Guvernatorului i se cere demisia

Noile date sumbre au fost confirmate de Melissa DeRosa, consilieră superioară a guvernatorului, care a declarat joi în fața democraților din New York că administrația lui Andrew Cuomo s-a temut că datele despre decesele COVID-19 ar putea „fi utilizate împotriva noastră” de către Departamentul de Justiție în mijlocul investigației sale federale inițiate împotriva a patru state cu privire la decesele din casele de bătrâni, inclusiv din New York. Din acest motiv, Administrația Cuomo a ascuns numărul real de decese, a spus DeRosa.

Dezvăluirile făcute de consiliera lui Cuomo au intensificat solicitările ca guvernatorul democrat să demisioneze sau, în caz contrar, să fie pus sub acuzare. Congresmanul Michael Montesano, un republican care este membru al Oversight and Investigations Committee din Adunarea legislativă, a declarat că intenționează să ceară legislativului statului să ia în considerare punerea sub acuzare a guvernatorului Cuomo după afirmațiile Mellissei DeRosa că biroul lor ar fi acoperit datele despre decesele COVID-19 din casele de bătrâni pentru a scăpa de o anchetă a Departamentului de Justiție în această chestiune.