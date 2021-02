„Avem 7,17% din PIB. Asta înseamnă 80 de miliarde de lei. Foarte mult. Anul trecut cifra a fost 102 miliarde de lei. 102 miliarde de lei înseamnă toată anvelopa de salarii într-un an, salarii de la stat. Înseamnă mai mult decât pensiile, într-un an, de la stat. Astea sunt vreo 90 de miliarde de lei. Deci este o sumă uriaşă deficitul realizat anul trecut. Aceşti bani, pe care acum un an i-am consumat, ei se vor plăti, în viitor, de către generaţiile viitoare. (…) Trebuie să fim responsabili astfel încât suta asta de miliarde de lei să o reducem gradual. Anul ăsta bugetul arată pentru 2021 un deficit de 80 de miliarde de lei”, a explicat preşedintele Senatului, fost ministru de Finanţe.