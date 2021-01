Haos la Washington: Suporterii lui Trump au intrat în Capitoliu

Susținători ai lui Donald Trump au luat cu asalt miercuri Capitoliul in timpul dezbaterilor din Congres, au ocupat terasele Capitolului și mai multe încăperi, la scurt timp după ce vicepreședintele Mike Pence a anunțat că nu se poate opune la certificarea victoriei lui Joe Biden. „Preluăm Camera”, „acesta este parlamentul nostru”, au strigat protestatarii.

Deși Donald Trump a declarat miercuri că „nu” va recunoaște „niciodată” înfrângerea sa prezidențială și i-a cerut vicepreședintelui său Mike Pence să refuze certificarea victoriei democratului, vicepreședintele SUA a anunțat că nu se va opune certificării victoriei prezidențiale a lui Joe Biden și și-a prezentat argumentele într-o scrisoare publicată chiar înainte de deschiderea unei sesiuni extraordinare a Congresului menită să înregistreze oficial rezultatele alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie, potrivit hotnews.

LIVETEXT—————-

00:45 Clădirea capitoliului este acum securizată, anunță forțele de ordine. Poliția îndepărtează protestanții din partea de vest a Capitoliului și folosesc gaze lacrimogene. 20 de persoane au fost arestate până acum. (CNN)

00:12 Ilhan Omar (democrați, Camera Reprezentanților) a anunțat că lucrează la un proiect pentru demiterea lui Donald Trump din funcția de președinte

23:50 Reacții internaționale după violențele din SUA: Londra denunță „scene rușinoase”; Berlinul le cere protestatarilor să „nu mai calce democrația”

Premierul britanic Boris Johnson a denunțat miercuri „scene rușinoase” la Washington după ce protestatarii pro-Trump au pătruns în Congresul SUA. Ministrul german de externe Heiko Maas a cerut miercuri susținătorilor lui Donald Trump să „nu mai calce democrația”. Voturile democratice trebuie respectate. Suntem siguri că SUA se vor asigura că regulile democraţiei sunt protejate”, spune și preşedintele Parlamentului European, David Sassoli.23:35 Marile companii americane îl cheamă pe Trump să „pună capăt haosului” (AFP)

23:22 Donald Trump se adresează americanilor, printr-un mesaj video pe twitter: „Vă înţeleg suferința. Am avut nişte alegeri care ne-au fost furate. A fost o victorie uriaşă şi toată lumea ştie, în special cealaltă tabără. Dar trebuie să mergeţi acasă acum, trebuie să avem pace, trebuie să avem lege şi ordine (…) Trebuie să avem pace, aşa că mergeţi acasă. Vă iubim. Sunteţi foarte speciali!”.

23:30 Cel puțin două dispozitive explozive au fost găsite miercuri în Washington, DC, în timp ce susținătorii președintelui Trump au luat cu asalt clădirea Capitoliului într-o încercare violentă de a împiedica certificarea alegerilor prezidențiale din 2020.

O bombă a fost găsită la sediul Beltway al Comitetului Național Republican, a informat New York Times.23:07 Joe Biden denunță un „asalt fără precedent asupra democrației” americane. Președintele ales a vorbit despre un „număr mic de extremiști”, înainte de a adăuga: ”Acesta nu este un protest, este o insurecție”.

President-elect Biden addresses the nation: https://t.co/BXM3SZK25R — Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) January 6, 2021

Biden i-a cerut, de asemenea, lui Donald Trump să iasă pe televiziunile naționale și să „pună capăt asediului” la care este supus Capitoliul.

23:00 Vicepreședintele Mike Pence a cerut miercuri încetarea „imediată” a violenței de la Capitoliu. „Violența și distrugerea care au loc la Capitoliu trebuie să se oprească și trebuie să se oprească imediat”, a postat el pe Twitter, cerând protestatarilor „respectarea oficialilor, a legii și părăsirea imediată a clădirii”, potrivit AFP.

22:57 Mai mulți ofițeri au fost răniți, iar cel puțin unul a fost transportat la spital, au declarat pentru CNN mai multe surse.

22.55: Imaginile arată cum primii suporterii ai lui Trump au forțat polițiștii Capitoliului să se retragă.

22:54 Platformele de socializare s-au confruntat cu apeluri în creștere miercuri după-amiază pentru a suspenda conturile de socializare ale președintelui Trump pentru rolul său în instigarea revoltelor de la Capitol. (CNN)

22:53 Secretarul general al NATO: rezultatul alegerilor trebuie respectat

22:40 Trupe din Garda Națională au fost trimise la Casa Albă, a precizat o purtătoare de cuvânt citată de Reuters

Imagine being so dumb that you would take a selfie while committing treason in the Capitol. pic.twitter.com/gsPglSUSy2 — Steve Hofstetter (@SteveHofstetter) January 6, 2021

22:36 O femeie este în stare critică după ce a fost împușcată în pieptin interiorul Capitolului, potrivit a două surse citate de CNN. Sursele nu au putut oferi detalii suplimentare cu privire la circumstanțele împușcării.

WARNING. GRAPHIC FOOTAGE:



A woman was shot in the neck in the Capitol building. pic.twitter.com/ZXet2ZlCUd — Washington Examiner (@dcexaminer) January 6, 2021

22:24 Donald Trump a publicat un nou tweet în care le cere protestatarilor să „rămână pașnici”, să evite orice violență și să respecte forțele de ordine

22:20Liderii Senatului și ai Camerei sunt în siguranță și într-o locație nedezvăluită / Poliția a securizat etajul

22:07 Fostul șef al poliției din DC spune că Trump este responsabil pentru încălcarea legii la Capitoliul SUA. Charles Ramsey, fostul șef al poliției metropolitane din DC, consideră intrarea protestatarilor pro-Trum în Capitoliul SUA „la fel de aproape de o tentativă de lovitură de stat, așa cum nu a văzut vreodată această țară”, potrivit CNN.22.00: Se trag focuri de armă, potrivit unui reporter HuffPost.

They’re shooting into the chamber. pic.twitter.com/l9owW7BAVt — Matt Fuller (@MEPFuller) January 6, 2021

21:58: Biroul vicepreședintelui ales nu va comenta despre locul unde se află Kamala Harris, dar adaugă că este „în siguranță”. Ea urma să participe la certificarea votului în Colegiului Electoral în această după-amiază, potrivit CNN

21:53 Un parlamentar confirmă CNN că etajul clădirii este evacuat. Protestatarii, care au intrat în clădirea Capitolului, ar fi fost auziți lovind la ușile de la etaj.

JUST IN – Protesters are fighting with Secret Service and Capitol Police within the U.S. capitol.pic.twitter.com/ziveA5kBJ8 — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) January 6, 2021

21:43 Donald Trump le cere partizanilor săi să protesteze pașnic

21:40 Poliția Capitolului solicită mai multe forțe de ordine pentru asistență, inclusiv autorități federale (CNN)

21:25 Mai mulți protestatari pro-Trump au intrat în Capitoliu și stau în fața camerei Senatului (The Guardian)

UPDATE 21:06 Situația de la Capitoliu devine alarmantă, în timp ce susținătorii lui Trump încearcă să spargă baricadele din jurul clădirii. Reporterii aflați în galeria de presă a Senatului au fost informați că, dacă protestatarii ar asalta clădirea, vor fi duși în camera Senatului, iar ușa încuiată în spatele lor, potrivit The Guardian.

Mai mult, două clădiri ale Capitoliului au fost evacuate, miercuri, din cauza unor ameninţări cu bombă

UPDATE 20:50 Liderul senatorilor republicani: Refuzul victoriei lui Biden ar arunca democrația într-o „spirală a morții”UPDATE 20:21 După ce senatorul Amy Klobuchar a anunțat că cele 11 voturi electorale din Arizona vor reveni lui Biden și Kamala Harris, Paul Gosar, un congresman republican din Arizona, a ridicat o obiecție, a confirmat că obiecția a fost co-semnată de senatorul Ted Cruz, iar republicanii l-au ovaționat îndelung. Camera și Senatul vor dezbate acum obiecția timp de cel mult două ore. Obiecția se așteaptă să fie ușor respinsă. Se așteaptă, de asemenea, că republicanii vor obiecta la voturile electorale din Georgia și Pennsylvania, astfel încât Congresul va trece prin acest proces de cel puțin trei ori.

Donald Trump vorbește acum participanților la mitingul „Marșul pentru a salva America” de la Washington, cu mai puțin de o oră înainte ca Congresul să se întrunească pentru a certifica victoria lui Joe Biden la alegerile prezidențiale, potrivit The Guardian.

Președintele și-a reiterat afirmațiile nefondate de fraudă pe scară largă în alegeri, spunându-le participanților la miting: „Nu vom renunța niciodată, nu vom admite niciodată. Nu se întâmplă. Nu admiteți când este vorba de furtul în cauză”.

Trump și aliații săi nu au reușit să producă nicio dovadă a unei fraude pe scară largă la alegerile din noiembrie.

Și, deși unii republicani ai Congresului intenționează să obiecteze la certificarea victoriei lui Biden astăzi, ei nu au nicio cale de a-l bloca de fapt pe președintele ales de la preluarea funcției.

Victoria lui Biden va fi certificată astăzi, iar el va depune jurământul pe 20 ianuarie.