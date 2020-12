Klaus Iohannis: Am decis să-l desemnez pe Florin Cîțu pentru poziția de premier

Am avut azi o nouă rundă de consultări cu partidele reprezentate în noul Parlament. Săptămâna trecută, după prima rundă, am spus că e nevoie de încă câteva zile pentru cristalizarea lucrurilor . Între timp, o coaliție PNL – USR/PLUS – UDMR și-a dovedit deja majoritatea în Parlament și azi liderii formațiunilor s-au prezentat împreună și au propus un candidat pentru premier. Am decis să-l desemnez pe Florin Cîțu pentru poziția de premier