Dolj: Cosmin Durle (PSD) a renunţat la mandatul de deputat

„Am stat trei ani de zile la CJ Dolj, iar în perioada aceasta am început foarte multe proiecte şi, în momentul de faţă, mi s-a părut mai bine, tânăr fiind, să termin toate proiectele începute, alături de actualul preşedinte al CJ Dolj, Cosmin Vasile, şi asta m-a determinat să aleg CJ. Am rămas la CJ, pentru că sunt foarte multe proiecte şi cred că aş fi mai util aici. În campania electorală (n.r. – pentru parlamentare) m-am întâlnit cu foarte mulţi primari şi am constatat că multe probleme se pot rezolva la nivelul Consiliului Judeţean şi atunci am spus că, dacă voi fi ales deputat, mă voi gândi dacă voi merge în Parlament sau voi rămâne alături de primari, împreună cu administraţia judeţeană, sau voi merge în Parlament. Şi am decis că sunt mai util în CJ”, a spus Cosmin Durle.