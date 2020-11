Klaus Iohannis: ”Nu intenționez să promovez instituirea unei carantine la nivel național”

Am avut azi o ședință cu premierul pe tema situației epidemiologice. Am analizat măsurile privind carantina zonală și am cerut Institutului de Sănătate Publică o analiză privind evoluția în orașele carantinate.Datele furnizate relevă că începând cu 20 noiembrie se observă o tendință de scădere a evoluției infecțiilor. Acest lucru se reflectă atât în numărul de cazuri săptămânale cât și în media zilnică a numărului de cazuri și a ratei de pozitivare a probelor. Se vede foarte clar că de câteva zile bun am ajuns pe un palier și tendința este de scădere.