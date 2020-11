Iohannis: ”PSD e principalul vinovat pentru acest dezastru”

A trecut un an de la alegerile prezidențiale, un an care era destinat construirii României normale, proiectul pentru care cetățenii mi-au acordat încrederea și votul lor. Din păcate, pandemia nu ne-a ocolit nici pe noi. Pe parcursul acestui an, eforturile mele și ale guvernului s-au concentrat în special pe combaterea epidemiei.Să nu uităm că la trei decenii de la Revoluție, România a intrat complet nepregătită într-o criză sanitară fără precedent, a declarat Iohannis,