Dominic Fritz taie sporurile angajaţilor Primăriei Timişoara care au lucrat la proiecte neperformante pe fonduri europene

„Aceasta înseamnă că pentru ca să cheltuim (să fie rambursat, n.r.) deocamdată 1 milion de lei din fonduri europene am plătit sporuri salariale de aproape 7 milioane de lei. Aceste sporuri salariale nu sunt plătite din fondurile europene, ci din bugetul propriu local. Deci am cheltuit 1 milion de lei bani europeni, dar am plătit aproape 7 milioane de lei din bugetul propriu.

Am decis să suspendăm de luna aceasta aceste sporuri, cel puţin pentru lunile noiembrie şi decembrie, iar până anul viitor vom dezvolta un sistem în care aceste sporuri depind de performanţă în proiect. Îmi pare rău pentru cei peste 120 de colegi care primesc aceste sporuri, dar sunt sigur că înţeleg şi ei că, pe de-o parte, suntem într-o situaţie financiară dificilă şi, pe de altă parte, luând în considerare lipsa de progres pe partea de fonduri europene, este o decizie pe care trebuie să o luăm”, a detaliat Dominic Fritz.