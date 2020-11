Olguța Vasilescu cere guvernului să-și plătească datoria către craioveni

Oficialii PSD Dolj, în frunte cu primarul ales al Craiovei, Olguța Vasilescu, au acuzat guvernul că datorează orașului și județului zeci de milioane de euro, bani cheltuiți pentru a face față pandemiei și pentru susținerea activității Direcției pentru Protecția Copilului. Declarațiile au fost făcute cu ocazia prezentării listei de candidați la alegerile parlamentare programate pentru 6 decembrie.

PSD cere banii pe care guvernul îi datorează Craiovei și Doljului

Social-democrații au acuzat guvernul liberal că nu și-a respectat promisiunea de a deconta cheltuielile pe care administrația locală le-a făcut în pandemie și că nu respectă legea în domeniul protecției sociale. Printre altele, primarul ales a precizat că își dorește să preia cartierul chinezesc de la guvern și să continue investiția preluată de guvern tot de la Primăria Craiova.

„Guvernul are o datorie către craioveni de peste 45 de milioane de lei pentru a suporta costurile pandemiei, investițiile făcute în sănătate, în infrastructura școlară și despre care ni s-a spus că vor fi suportate de la bugetul național. Banii nu au luat drumul Craiovei. Am avut o serie de întâlniri la București pentru a-i convinge pe cei de la guvern că este o datorie pe care trebuie să o onoreze. Am discutat și despre Colegiul Carol și cartierul chinezesc, care de peste un an și jumătate a fost preluat de guvern. Vrem să ni se spună foarte clar dacă ne dau înapoi această investiție sau încep lucrul pentru blocul de locuințe așa cum și-a asumat guvernul.

Bineînțeles că luptăm pentru a primi și 65% din impozitul pe venit și am constatat că la guvern nu se știa exact situația. Nu are rost să citim hârtia primită de domnul Genoiu(primarul încă în funcție al Craiovei) că, dacă sunt probleme, să se taie de la investiții(…)Eforturile administrației locale au fost foarte mari. Toate costurile pandemiei au fost suportate de administrațiile locale. S-au achiziționat aparatele pcr, s-au cheltuit bani inclusiv pentru pregătirea școlilor, în condițiile în care s-a spus că guvernul va suporta costurile. Am intrebat la finanțe dacă se va face rectificare bugetară. Nu mi s-a dat nici un răspuns concret, ci că încă analizează”, a declarat Olguța Vasilescu.

Cosmin Vasile, președintele CJ Dolj: Am fost nevoiți să oprim investiții de 20 de milioane de euro

Președintele Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile, a precizat că județul a trebuit să cheltuiască circa 20 de milioane de euro din fonduri proprii pentru asistența socială, bani pe care i-a luat de la investiții. „DGASPC Dolj a primit la începutul anului de la guvern 23 % din necesarul de fonduri, iar instituția are nevoie de circa 134 de milioane de lei. Sunt aproape 20 de milioane de euro pe care guvernul trebuie să-i aloce Doljului. Am fost nevoiți să oprim multe obiective de investiții în acest an pentru a putea susține activitatea acestei instituții și aici vorbim de copii cu dizabilități, de persoane în vărstă”, a declarat Cosmin Vasile.

Olguța Vasilescu: Președintele Iohannis va trebui să desemneze premierul de la PSD

Întrebată despre alianțele pe care PSD le va face pentru a forma un posibil guvern după alegeri, Olguța Vasilescu a spus că social-democrații vor obține un număr suficient de mare de voturi pentru ca președintele Iohannis să desemneze un premier din rândul lor. „S-a spus foarte mult despre PSD că este un partid care continuă vechea tradiție a Partidului Comunist, dar iată că avem pe listă o persoană care s-a născut în 1994(Iulian Badea, băiatul fostului fotbalist Pavel Badea – n.r.). Noi mergem la câștig atât național, cât și local(…)Ne pregătim pentru o nouă guvernare Psd. Președintele României va fi obligat să încredințeze portofoliul de prim-ministru partidului cu cele mai multe voturi. Și vă spun ceva: Pnl nu va putea sta în alianță cu Usr mai mult de 3-4 luni”, a mai spus primarul ales al Craiovei.