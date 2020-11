Alegeri SUA: De ce are nevoie Joe Biden pentru a obține voturile electorale ale Georgiei

Pe măsură ce avansul președintelui Trump în Georgia se restrânge, CNN apreciază că „există suficiente voturi restante pentru ca Joe Biden să revină”.

David Chalian, de la CNN, a raportat o „estimare aproximativă” de 185.000 de voturi neexprimate în Georgia. „Joe Biden ar avea nevoie între 65% și 67% din cele 185.000 de voturi nenumărate pentru a-l depăși pe Donald Trump și pentru a răsturna calculele în statul Georgia”, a spus Chalian.

Donald Trump, pe de altă parte, are nevoie doar de 31% și 33% din cele 185.000 de voturi, pentru a se agăța de Georgia și a continua cursa.

Secretarul de stat Brad Raffensperger a declarat miercuri după-amiază că există încă 185.000 de buletine de vot nenumărate în Georgia. Unele districte cu voturi restante au declarat pentru CNN că vor termina de numărat în această seară, în timp ce altele sunt așteptate să se întindă până mâine.

Există 16 voturi electorale în joc în Georgia – sunt necesare 270 de voturi electorale pentru a prelua președinția. În prezent, Biden are 253 de voturi electorale, în timp ce Trump are 213 de voturi.

Avansul lui Trump în Georgia a scăzut la circa 47.000 de voturi. În momentul de față Trump mai are doar 1% în fața lui Biden, cu circa 230.000 de voturi rămase de centralizat.