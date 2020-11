Klaus Iohannis: În România, vaccinul anti-COVID va ajunge în primul trimestru din 2021

Președintele Klaus Iohannis a anunțat că, în cel mai fericit scenariu, primele doze de vaccin anti-COVID vor ajunge în România în primul semestru al anului viitor. Primii care vor fi vaccinați sunt angajații din domeniul sănătății și persoanele din categorii vulnerabile, a spus Iohannis.

Declarația a fost făcută după întâlnirea cu reprezentanți ai sistemului de sănătate în care au fost discutate măsurile pentru gestionarea epidemiei COVID-19, potrivit Digi24.

„Situaţia epidemiologică de la nivelul tuturor statelor europene se degradeaază rapid, iar populaţia e expusă unui risc major de infectare cu SARS-CoV-2. În acest context, ne punem cu toţii mari speranţe în dezvoltarea cât mai curând posibil a unui vaccin anti COVID, sigur şi eficient. Eforturile la nivel internaţional confirmă dorinţa tuturor de a avea acest vaccin. România e parte a colaborării pentru furnizarea de vaccinla nivel european”, a spus Iohannis.

România, parte a acordurilor încheiate de Comisia Europeană

Președintele a precizat că România este parte a acordurilor încheiate de Comisia Europeană pentru un vaccin împotriva noului coronavirus, atunci când acesta va fi disponibil. România va beneficia de 10 milioane de doze de vaccin. Din cauza cererii foarte mari, toate țările vor primi vaccinul în tranșe.

Vaccinarea întregii populații va începe, cel mai devreme, în primăvară

„Când va fi disponibil vaccinul, toate statele membre vor primi cota din prima tranşă. Primii vaccinaţi vor fi lucrătorii din sistemul medical, dar şi persoanele din grupele de risc.

Vaccinarea întregii populații va începe cel mai devreme, asta trebuie să fie foarte clar, în primăvară. Vrem să ne asigurăm, totodată, că vaccinurile folosite au cel mai înalt nivel de eficiență și siguranță și se respectă toate reglementările internaționale”, a spus preşedintele.

România trebuie să fie pregătită pentru a putea vacccina populația

Iohannis a spus că România trebuie să fie pregătită pentru a putea vacccina populația. „Trebuie să fim pregătiți. Tocmai de aceea am convocat astăzi o întâlnire cu ministrul sănătății și cu experții din domeniul vaccinologiei. Am evaluat stadiul pregătirilor României și am discutat despre găsirea celor mai eficiente soluții de acțiune la nivelul întregului sistem sanitar, de la medicul de familie până la nivel de spital.

Totodată, pentru a informa corect populația și a combate dezinformarea, este absolut necesar un proces de comunicare clar, transparent și eficient”, a spus el.

„Ministrul Sănătății mi-a prezentat pe larg strategia de vaccinare anti-COVID în România“

„Ministrul Sănătății mi-a prezentat pe larg strategia de vaccinare anti-COVID în România; platformele de vaccinuri; cadrul legal; modul în care va fi organizat și va funcționa programul național și etapele de vaccinare, precum și rețeaua de stocare și distribuție. Toate aceste aspecte sunt foarte importante și sunt analizate inclusiv la nivel european, pentru că noul vaccin are nevoie de condiții speciale de transport și depozitare.

Fiind o problemă de importanță majoră, fac apel la personalul medical de la toate nivelurile de a se pregăti și a se informa corect în vederea acestui proces de vaccinare. Trebuie bine stabilite centrele de vaccinare, iar medicii de familie la rândul lor să fie bine instruiți”, a spus Iohannis.

„Am solicitat ministrului Sănătății să identifice resursa umană necesară pentru fiecare etapă de vaccinare“

„Am solicitat ministrului Sănătății să identifice resursa umană necesară pentru fiecare etapă de vaccinare și să stabilească un plan de asigurare a stocurilor de materiale de care va fi nevoie. De asemenea, am discutat și aspecte de logistică legate de depozitare și distribuție, dar și despre dezvoltarea unor mecanisme de supraveghere activă a tuturor elementelor legate de procesul de vaccinare”,a adăugat el.

Președintele a făcut un nou apel la români să respecte toate măsurile de protecție, până la apariția unui vaccin.

„Comisia Europeană va cumpăra acele tipuri de vaccin care sunt sigure și eficiente“

„Nu vrem să vaccinăm pe nimeni cu forța, dar este recomandat. Comisia Europeană va cumpăra acele tipuri de vaccin care sunt sigure și eficiente, care să ne garanteze că nu ne vom îmbolnăvi”, a mai spus el, răspunzând unei întrebări a jurnaliștilor.

La întâlnirea de la Palatul Cotroceni au fost prezenți ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, secretarul de stat, Raed Arafat, și Alexandru Rafila, reprezentatul României la OMS.