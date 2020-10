Deputatul Cornel Zainea demisionează din USR şi din Parlament

„În 2016 am intrat în politică plin de entuziasm şi dorinţă. Nu ştiam cum trebuie construit un partid sau cum ar trebui să fie lucrurile în Parlament, dar am descoperit pe parcurs că ambele merg pe drumul greşit. Am luptat în USR pentru principiile şi valorile în care cred. Pentru interzicerea cumulului de funcţii care creează baroni locali. Pentru vot reprezentativ. Pentru transparentizarea cheltuirii sumelor forfetare ale parlamentarilor. Am vorbit sistematic despre meritocraţie, despre cum ar trebui să măsurăm performanţa unui parlamentar. Unele din aceste lupte le-am pierdut. USR şi se pare că şi PLUS devin partide în care câştigă cine ‘are control pe filială’. Demisionez din USR. Dar şi din Parlament”, a scris Zainea.