PSD nu o susține pe Gabriela Firea pentru a cere anularea votului la Primăria Capitalei

„În momentul în care am văzut acele imagini în plus de ce aveam e normal că acele suspiciuni să fie mai mari și în ceea ce priveste votul pentru Primăria Generală, dna Firea împreună cu avocații se vor consulta și vor anunța decizia pe care o vor lua împreună(…) Noi am avut discuții la nivel politic, urmând ca echipa formată din dna Firea și avocați să ia o decizie”, a fost răspunsul lui Grindeanu.