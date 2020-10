Ioana Petrescu se retrage din echipa Pro România

„Trebuie să cred şi eu în partid, nu doar partidul în mine. Datoria unui politician ales este să reprezinte interesele alegătorilor şi nu ale liderilor partidului. Liderii de partid trebuie să genereze proiecte şi nu să manevreze pârghii obscure, invizibile publicului larg. (…) În lipsa unui dialog constructiv în interiorul formaţiunii din care fac parte, am ales să iau poziţii publice ori de câte ori am avut ocazia să îmi exprim punctul de vedere, mai ales pe temele în care am o expertiză bazată pe studii şi experienţa de lucru la nivel internaţional.

Din păcate, doar rar luările mele de poziţie au dus la iniţiative legislative ale Pro România în Parlament. Sentimentul sterilităţii unei astfel de activităţi politice a devenit pregnant”, afirmă ea.