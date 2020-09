Orban interzice organizaţiilor PNL alianţa cu PSD

„Din ceea ce ştiu eu, există o înţelegere la nivel naţional între PSD şi celelalte două PSD-uri mai mici în care ei au zis că se unesc peste tot unde sunt împreună. Singura excepţie care mai este, PER, care a intrat în Dolj, dar depinde de orientarea filialei PER, că, de exemplu, filiala PER din Vâlcea a jucat cu PSD. PSD nu şi-a pus candidat la primărie şi PER nu şi-a pus candidat la preşedinţia Consiliului judeţean şi a sprijinit candidatul PSD. Acolo nici vorbă de vreo înţelegere cu PER în Vâlcea”, a spus Orban.