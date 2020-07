Comisia juridică a Senatului reia dezbaterile asupra proiectului de lege privind carantinarea şi izolarea

„Am rugat Guvernul ca până luni să ne ofere o fundamentare din practica europeană, cum se întâmplă în Germania, în Austria, în Spania, în Italia, pe internarea obligatorie şi pe detaşarea obligatorie a medicilor. De asemenea, am cerut Ministerului Justiţiei să avizeze acest proiect pentru a arăta foarte clar dacă actul normativ corespunde legii fundamentale din România şi practicii CEDO în această materie. Am cerut un aviz şi de la CSM pentru că în mod cert proiectul elaborat de Guvernul Orban nu are avizul CSM, deşi pentru a respecta decizia CCR este nevoie de o procedură detaliată de contestare la un judecător”, a explicat senatorul PSD.