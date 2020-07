VIDEO: Proteste violente în Serbia din cauza revenirii la măsurile de carantină

Mai mulți susţinători ai opoziţiei au luat cu asalt clădirea Parlamentului din Belgrad, după ce preşedintele Aleksandar Vucic a impus măsuri restrictive pentru a opri răspândirea coronavirusului, potrivit nytimes.



Proteste violente au izbucnit în Belgrad după ce preşedintele Aleksandar Vucic a luat hotărârea de a reimpune starea de urgenţă pe fondul pandemiei de coronavirus, potrivit Mediafax.

Măsurile restrictive vor intra în vigoare din weekend. „Situaţia din Belgrad este alarmantă. Spitalele sunt literalmente supraaglomerate”, a declarat Vucic într-o conferinţă de presă televizată.

More footage from the streets of Belgrade. Thousands of protesters are still gathering around Serbian parliament, although in smaller groups.



Police are still using tear gas against the demonstrators. More than ten people were already arrested. pic.twitter.com/yM7p0qiesI