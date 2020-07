Deputați PSD, amendați de polițiști după ce ar fi provocat un scandal într-un fast-food din Capitală

„În primul rând că eu purtam mască atunci când am intrat în local și nu am jignit pe nimeni, cu atât mai puțin să înjur… Cât despre amendă, eu personal nu am fost amendat (cel puțin să mi se aducă la cunoștință). Mai mult, am și întrebat dacă am făcut eu ceva și un domn polițist a spus că eu nu … și că nu au nimic cu mine… dacă s-au răzgândit, acesta este un abuz. Eu am fost cel ce a încercat să aplaneze conflictul. Cât despre injurii din partea mea, nici nu poate fi vorba, cu atât mai puțin că nu știu nimic despre vreo amendă pe numele meu, nu mi s-a încheiat niciun proces-verbal”, a declarat deputatul PSD