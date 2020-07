Primarul Sectorului 3 anunţă că nu va mai candida din partea PSD la alegerile locale

„Nu am uitat, Marcel, că ai fost printre puţinii care au avut curajul ca, în cea mai neagră perioadă a dictaturii Dragnea, să-şi pună semnătura pe documentul prin care ceream excluderea din partid a ‘Stăpânului’.

Nu am uitat momentele, multe la număr, în care ai dat dovadă de caracter şi diplomaţie şi sunt convins sută la sută de bunele tale intenţii în ceea ce priveşte viitorul PSD. Din nefericire, în acest moment, nu cred că-ţi dai seama de forţa şi de perenitatea acestor căpuşe însetate de sânge, putere şi întuneric, ce parazitează partidul. Îţi apreciez dorinţa de a încerca reformarea acestui partid şi vocaţia de Don Quijote.

Dar îmi rezerv dreptul ca, în acest moment, să nu îţi fiu Sancho Panza în această luptă, cred eu, cu morile de vânt. Nu te supăra pe mine, pur şi simplu nu mă mai regăsesc alături de oamenii despre care am făcut vorbire în rândurile de mai sus, nu pot veni să fac echipă cu astfel de oameni (inclusiv echipa de la Bucureşti). Ar însemna să renunţ la tot ceea ce am susţinut şi la toată lupta pe care am dus-o în ultimii ani”, a declarat Robert Negoiţă.