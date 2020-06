Unitatea Dreptei pentru câștigarea Craiovei atârnă de un fir de ață

În apropierea alegerilor locale, tema unității Dreptei revine în actualitate. PNL, USR și PLUS au avut oficial prima întâlnire pentru un candidat comun la Primăria Craiova. USR a făcut primul pas, anunțând că își retrage candidatul, cerând, în schimb, celorlalte două partide să desemneze un candidat unic, care să poată bate PSD în alegeri.

Opoziția de dreapta din Craiova a început, la sfârșitul săptămânii trecute, discuțiile oficiale pentru un candidat comun la primărie, capabil să învingă candidatul propus de PSD. Trei partide sunt la discuții în acest moment, USR, PLUS și PNL. Liberalii și-au anunțat deja candidatul, acesta fiind deputatul Nicolae Giugea. De partea cealaltă, în cadrul Alianței USR-PLUS, fiecare partid și-a desemnat un candidat: USR l-a desemnat prin alegeri interne pe deputatul Adrian Prisnel, iar PLUS a venit cu Lucian Săuleanu, decanul Baroului Dolj.

Premise pentru victorie comună la locale

De cel puțin un an, în diverse medii se vorbește despre o mare alianță de dreapta, capabilă să învingă PSD la Craiova. Pentru prima dată, acest lucru este posibil. Și aceasta pentru că ambele partide de opoziție vin din urmă cu niște victorii concrete. În 2019, USR a câștigat alegerile europarlamentare la Craiova, iar PNL, susținut de USR, a câștigat alegerile prezidențiale, în turul doi. În așteptarea alegerilor locale din septembrie, tema candidatului comun a fost, așadar, reluată. A fost relansată de Adrian Prisnel (USR) printr-o campanie pe rețelele de socializare, sub sloganul „Craiova Unită“ și continuată ulterior de cei de la PNL, în cadrul unei conferințe de presă de săptămâna trecută. Nicolae Giugea a salutat inițiativa venită de la USR privind „disponibilitatea“ pentru a găsi un candidat unic. „Sper ca în nu foarte mult timp să ieșim împreună și să spunem ce am hotărât“, a spus Giugea, afirmând că dorește „eliberarea orașului de sub papucii roșii“.

USR sprijiă un candidat comun cu PNL

La sfârșitul săptămânii trecute, a avut loc prima întâlnire între reprezentanții celor trei partide, mai mult de tatonare și de prezentare a ofertelor. Ulterior, șeful USR Dolj, Adrian Prisnel, a ieșit cu o nouă postare în mediul on-line, în care a anunțat că renunță la candidatură și îl susține pe Lucian Săuleanu, reprezentantul PLUS. Cele două partide din Alianța USR-PLUS ar fi trebuit să semneze un protocol de colaborare între partidele componente, prin care să desemneze candidații comuni la primării și consiliul județean, precum listele comune privind consilierii locali și județeni. Se pare că negocierile s-au împotmolit. PLUS ar vrea să obțină poziții mai avantajoase pe listele de consilieri, dar și să dea candidatul Alianței la primărie. Pe de altă parte, liderul USR Dolj, Adrian Prisnel, a explicat de ce renunță la candidatura sa, chiar și fără protocol cu PLUS. „Este o cedare a USR menită să faciliteze și să simplifice o discuție foarte complicată, pentru că USR are maturitatea de a înțelege că din unitate vine puterea de a destructura mafia care a acaparat Craiova și județul, de la vârf și până la femei de serviciu a ultimei școli din ultimul cătun“, a scris Prisnel.

PLUS, prins între unitatea și divizarea dreptei

Practic, mingea se află acum în terenul celor de la PLUS Dolj. Tot după întâlnirea de săptămâna trecută, șeful PLUS Dolj, Gabriel Păunică, a ieșit cu mai multe postări pe rețelele de socializare în care l-a atacat pe candidatul PNL, Nicolae Giugea. Concret, Gabriel Păunică propune candidat comun la primărie al USR-PLUS-PNL pe Lucian Săuleanu, fiind, în schimb, dispus să accepte la șefia Consiliului Județean (CJ) Dolj pe candidatul PNL, Alexandru Gîdăr. PLUS nu ar fi dispus să-l susțină pe Giugea, spune Păunică. Procedura de desemnare a eventualului candidat comun (sondaj de opinie sau altă unitate de măsură) este și ea neclară. Mai mult, PLUS nu ar vrea să accepte altă variantă la primărie în afară de Lucian Săuleanu, fiind dispus chiar să meargă singur în alegerile locale. În aceste condiții, am putea avea următoarele variante. Fie candidat comun al dreptei, acesta fiind Nicolae Giugea sau Lucian Săuleanu, fie candidați separați din partea PNL și USR-PLUS. Nu este exclusă nici varianta în care USR și PLUS să nu semneze protocolul local și să susțină candidați separați, având în vedere că PLUS nu acceptă ordinea pe eventualele liste comune de consilieri.