Numărul soldaţilor scoşi pe străzile din SUA, acelaşi cu al celor aflaţi în Irak, Afganistan şi Siria

În timp ce mii de americani au ieşit pe străzi pentru o altă zi de proteste care cer justiţie pentru George Floyd, peste 17.000 de membri ai Gărzii Naţionale sunt pregătiţi să sprijine forţele de ordine locale în cazul izbucnirii unor violenţe, scrie CNN.

Acest număr este aproximativ acelaşi cu cel al trupelor active desfăşurate în Irak, Siria şi Afganistan, cele trei conflicte militare în care SUA este implicată. De luni, aproape jumătate dintre statele SUA au activat Garda Naţională pentru a răspunde la tulburările civile provocate de protestele violente izbucnite după uciderea lui George Floys în Minneapolis.

Pe lângă Districtul Columbia, cele 23 de state care au activat Garda Naţională sunt: Arizona, Alaska, California, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Minnesota, Carolina de Nord, Nevada, Ohio, Pennsylvania, Carolina de Sud, Dakota de Sud, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington şi Wisconsin.

Pe lângă soldaţii scoşi pe străzi ca răspuns la protestele violente din ultimele zile, alţi aproximativ 45.000 de membri ai Gărzii Naţionale care au fost mobilizaţi pentru a sprijini autorităţile în lupta cu pandemia de Covid-19. Astfel, numărul total al soldaţilor activi în Statele Unite în aceste zile este de 66.700.

Georgia Army National Guardsmen receive a riot control training course on May 31, 2020 in Atlanta Ga. Georgia @GovKemp has authorized the activation of up to 3,000 Georgia Guardsmen to augment local civil authorities in the wake of civil unrest.