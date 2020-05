Orban: Am rămas siderat că unii care ne acuzau că am dat amenzi ne acuză acum că de ce nu am dat amenzi

Guvernul s-a întrunit în această dimineață în ședință pentru a adopta o Hotărâre privind instituirea stării de alertă în baza Legii 55 aprobată săptămâna trecută de Parlament, care va permite și aplicarea de amenzi celor care nu respectă regulile, după 3 zile de vid legislativ. „98% din cetățeni respectă regulile, sunt responsabili și trebuie să îi ferim de unii care se pare că nu înțeleg și se manifestă de multe ori agresiv”, a spus premierul Ludovic Orban, care a cerut Ministerului de Interne „să se implice cu toate forțele pentru a asigura respectarea regulilor”.

Orban a spus că Hotărârea de Guvern privind instituirea stării de alertă în România în baza legii va fi adoptată pentru a nu exista comentarii și polemici și pentru ca „lucrurile să fie clare”.

„După o analiză a situaţiei din punct de vedere legislativ am organizat această şedinţă de Guvern pentru a lua decizia de instituire a stării de alertă în conformitate cu prevederile Legii 55 care intră în vigoare începând de astăzi. După cum bine ştiţi, exista temeiul anterior stabilit de ordonanţa 21, în schimb, după intrarea în vigoare a legii, pentru a nu avea niciun fel de comentarii, de polemică privitoare la starea de alertă, pentru ca lucrurile să fie clare şi să nu avem foarte multe dispute şi polemici decizia de a institui starea de alertă prin hotărâre de Guvern în conformitate cu prevederile legii este decizia pe care am adoptat-o”, a declarat Orban

El a spus că astăzi „trecem de la stare de alerta la stare de alerta maxima pentru că legea confera pârghiile pentru a respecta regulile”, precizând că Hotărârea de Guvern va fi transmisă Parlamentului pentru a încuviința instituirea stării de alertă.

Orban a mai spus că în perioada următoare toate ministerele „trebuie să fie moblizate la maxim” și a cerut Ministerului de Interne „să se implice cu toate forțele” prin Poliție, Jandarmerie, Poliția de Frontieră și Poliția Locală pentru a le aplica sancțiuni celor care nu respectă restricțiile impuse prin starea de alertă.

„98% dintre cetățeni respectă regulile, sunt responsabili. Trebuie să îi ferim de unii care se pare că nu înțeleg și se manifestă de multe ori agresiv. (…) Cu cât controlăm mai bine răspândirea virusului, cu atât șansa de a reveni la normalaitate este mai mare. Pentru a lua noi măsuri de relaxare de la 1 iunie, trebuie ca măsurile luate acum să nu genereze noi îmbolnăviri, pentru că altfel există riscul să revenim asupra lor. Odată cu adoptarea acestei hotărâri, în baza legii, avem le dispoziție toate instrumentele”, a afirmat premierul.

El a mai spus că a „rămas siderat” cum oameni care până acum acuzau Guvernul că au fost date amenzi acuză acum că nu au fost aplicate sancțiuni:

„Odată cu adoptarea acestei hotărâri de Guvern, în baza legii, avem la dispoziţie toate instrumentele legale necesare, inclusiv amenzile. Nu pot să nu fac o paranteză şi să nu vă spun că am rămas siderat când am văzut oameni care ne acuzau că de ce am dat amenzi cum acum ne acuzau că de ce nu am dat amenzi. Adică, ai bască, n-ai bască… Amenzile sunt instrument prin care cei care nu respectă legea pot fi determinaţi la o conduită corectă. Pentru că o conduită corectă din partea fiecărui cetăţean contribuie la sănătatea publică şi îi fereşte pe oamenii care sunt corecţi, care respectă legea şi regulile, să fie supuşi riscului de infectare”.

Orban a anunţat că de la ora 19.00 a convocat toate instituţiile statului cu drept de control pentru a pune la punct un plan amănunţit de asigurare a respectării măsurilor privind starea de alertă care sunt cuprinse în HG și în legea adoptată de Parlament.

Înaintea ședinței de Guvern, tot luni dimineață, s-a întrunit și Comitetul Național pentru Situații de Urgență.

Ce amenzi pot primi românii care încalcă restricțiile în perioada stării de alertă



Actul normativ adoptat de Parlament privind starea de alertă stabileşte şi faptele care constituie contravenţie şi amenzile pentru fiecare caz. Amenzile sunt cuprinse între 500 de lei şi 15.000 de lei, cu posibilitatea să fie plătite la jumătate în termen de 15 zile. Potrivit legii, vor constitui contravenţii, în măsura în care nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate potrivit legii penale infracţiuni, următoarele fapte săvârşite pe durata stării de alertă

Nerespectarea de către persoanele fizice a măsurilor individuale de protecţie a vieţii şi pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătăţii persoanelor – amendă de la 500 lei la 2.500 lei;



Nerespectarea de către persoanele fizice a măsurilor de izolare la domiciliu – amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;



Nerespectarea interdicţiilor de a organiza mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri, în spaţii deschise, ori întruniri de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, religioase, sportive sau de divertisment, în spaţii închise – amendă de la 3.000 lei la 15.000 lei;



Participarea persoanelor fizice la mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau la alte tipuri de întruniri, în spaţii deschise, ori la întruniri de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, religioase, sportive sau de divertisment, în spaţii închise, care sunt interzise – amendă de la 500 lei la 2.500 lei;



Desfăşurarea de către organizatori a unor mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri, în spaţii deschise, ori a unor întruniri de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, religioase, sportive sau de divertisment, în spaţii închise, cu nerespectarea măsurilor stabilite – amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei;



Circulaţia persoanelor, pietonală sau cu vehicule, în locurile şi, după caz, în intervalele orare în care aceasta a fost interzisă sau restrânsă – amendă de la 500 lei la 2.500 lei;



Nerespectarea de către persoanele fizice a interdicţiei de ieşire din zonele stabilite sau încălcarea intervalelor orare în care este permisă ieşirea din aceste zone – amendă de la 500 lei la 2.500 lei;



Nerespectarea de către persoanele fizice a interdicţiei de ieşire din clădirile, localităţile sau zonele geografice în care a fost instituită carantina – amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;



Nerespectarea de către operatori a măsurilor referitoare la restrângerea sau interzicerea transporturilor rutiere, feroviare, maritime, fluviale, aeriene sau cu metroul ori încălcarea intervalelor orare în care acestea sunt permise – amendă de la 3.000 lei la 15.000 lei;



Nerespectarea de către conducătorii instituţiilor sau operatorilor economici a condiţiilor referitoare la desfăşurarea activităţii acestor instituţii sau operatori economici – amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;



Nerespectarea de către conducătorii instituţiilor sau operatorilor economici a măsurilor referitoare la suspendarea temporară a activităţii acestor instituţii sau operatori economici – amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei;



Neluarea de către conducătorii serviciilor de asistenţă socială a măsurilor referitoare la adaptarea programului de lucru sau la permanentizarea activităţii – amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;



Neluarea de către conducătorii autorităţilor sau instituţiilor la nivelul cărora sunt constituite centrele operative pentru situaţii de urgenţă a măsurilor pentru permanentizarea activităţii acestora – amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;



Neexecutarea măsurilor referitoare la evacuarea temporară a persoanelor şi bunurilor din zona afectată sau posibil a fi afectată de către personalul instituţiilor şi autorităţilor publice desemnate să pună în aplicare aceste măsuri – amendă de la 500 lei la 2.500 lei;



Împiedicarea de către orice persoană fizică a executării măsurilor de evacuare temporară a persoanelor şi bunurilor din zona afectată sau posibil a fi afectată – amendă de la 500 lei la 2.500 lei;



Împiedicarea de către orice persoană fizică a distribuirii ajutoarelor de primă necesitate pentru persoanele şi animale afectate – amendă de la 500 lei la 2.500 lei;



Neefectuarea lucrărilor referitoare la modificarea de urgenţă a mediului înconjurător şi infrastructurii de către personalul instituţiilor şi autorităţilor publice desemnate prin hotărâri ale comitetelor pentru situaţii de urgenţă să pună în aplicare aceste măsuri – amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;



Împiedicarea de către orice persoană fizică a efectuării lucrărilor referitoare la modificarea de urgenţă a mediului înconjurător şi infrastructurii – amendă de la 500 lei la 2.500 lei;



Neefectuarea lucrărilor pentru demolarea parţială sau totală a unor construcţii, instalaţii sau amenajări, mutarea/dezmembrarea unor bunuri/mijloace mobile ori pentru inundarea controlată a unor terenuri, culturi, plantaţii sau păduri de către persoanele fizice sau juridice ori de către personalul instituţiilor şi autorităţilor publice desemnate – amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;



Împiedicarea de către orice persoană fizică a efectuării lucrărilor pentru demolarea parţială sau totală a unor construcţii, instalaţii sau amenajări, mutarea/dezmembrarea unor bunuri/mijloace mobile ori pentru inundarea controlată a unor terenuri, culturi, plantaţii sau păduri – amendă de la 500 lei la 2.500 lei.

Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din cuantumul amenzii aplicate de agentul constatator pentru contravenţiile prevăzute de lege.

Sumele provenite din amenzile aplicate pentru contravenţiile prevăzute de prezenta lege se fac venit integral la bugetul de stat, mai prevede legea.



Proiectul a fost adoptat marţi de Senat, iar miercuri de Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional. Preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de promulgarea legii vineri, în aceeaşi zi fiind şi publicată în Monitorul Oficial.

Potrivit Constituţiei, legile intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial sau la o dată ulterioară prevăzută în textul lor.