Coronavirus: Ludovic Orban se izolează la Vila Lac 1

Toată conducerea PNL se izolează la domiciliu după ce un senator liberal a fost diagnosticat cu COVID-19. Ludovic Orban a anunțat că el se va izola 14 zile la Vila Lac 1 și că l-a informat și pe președintele Iohannis. De asemenea, el a anunțat că toți miniștrii vor fi testați pentru coronavirus, se vor izola în cabinete și vor evita contactul direct cu alte persoane.

Este vorba despre senatorul PNL Vergil Chițac. Anunțul a fost făcut de premierul Ludovic Orban, vineri dimineață.

El a precizat că senatorul infectat a participat la reuniunea Biroului Politic Național al PNL, astfel că toți membrii acestui for se vor izola la domiciliu. De asemenea, toți senatorii din grupul senatorial PNL se vor izola, iar miniștrii își vor face testele pentru COVID-19.

„Nu așteptăm ancheta epidemiologică. Am solicitat ministrului Sănătății să creeze rapid un mecanism de anchetă epidemilogică pentru toți colegii. Li se vor preleva probe pentru a fi diagnosticați. În ce mă privește pe mine, mă voi izola la Vila Lac 1, unde vom exercita atribuțiile”, a spus Orban.

„L-am informat pe președinte imediat ce am primit confirmarea că dl senator este infectat. Președintele va analiza și va decide calea de urmat. E absolut necesară ancheta epidemiologică la nivelul Parlamentului”, a adăugat Orban, care ar fi urmat să meargă astăzi la Cotroceni la consultări.

Premierul a susținut că toți reprezentanții Guvernului „își fac datoria și impun toate măsurile în lupta împotriva coronavirus, indiferent dacă vor fi confirmați sau nu”.

El le-a recomandat și jurnaliștilor să se izoleze la domiciliu și să solicite testarea.

Întrebat dacă a intrat in contact cu Iohannis în aceste zile, Orban a răspuns: „Am avut întâlnirea grupului de lucru pentru măsuri pentru mediul de afaceri, dar nu am dat mâna (…) Nu am discutat cu președintele dacă anulează consultările, există protocoale în astfel de situații, pentru noi e fundamentală funcționarea structurilor implicate în combaterea coronavirusului”.

„Mi-e teamă să nu fie infectați alții. Indiferent dacă eu sunt diagnosticat, îmi îndeplinesc atribuțiile cu maximă conștiinciozitate”, a declarat premierul.

Ludovic Orban a susținut conferința de presă în care a făcut acest anunț alături de ministrul Sănătății, Victor Costache. Întrebat despre o estimare a numărului de persoane pentru care se fac analize, Costache a spus că a solicitat 150 de teste.