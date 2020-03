Va avea Olguţa Vasilescu un contracandidat susţinut de USR-PLUS-PNL?

În aşteptarea alegerilor locale, partidele încep să-şi desemneze candidaţii la Primăria Craiovei şi să-şi definitiveze strategiile de campanie. Săptămâna trecută, PSD a anunţat că o va arunca în luptă, încă o dată, pe Olguţa Vasilescu. PNL a mutat imediat cu Nicolae Giugea. Lucrurile nu sunt însă deloc clare în cadrul Alianţei USR-PLUS. USR merge pe mâna deputatului Prisnel, în timp ce PLUS îl susţine pe şeful baroului, Lucian Săuleanu. Lucrurile s-au blocat la pasul desemnării candidatului unic al Alianţei, pentru că cei doi candidați ar avea scoruri similare în sondaje.

Termenul-limită pentru desemnarea candidatului comun este 15 martie. A rămas, aşadar, mai puţin de o săptămână de calcule şi negocieri. Care este însă metodologia prin care se desemnează candidatul Alianţei şi ordinea pe lista de consilieri? Potrivit informaţiilor noastre, este vorba despre un sondaj plus negocieri. Sondajul ar arăta un dezechilibru mare în favoarea USR. Pe baza lui, useriştii le-au propus celor de la PLUS să meargă pe mâna lui Prisnel candidat la primărie şi o paritate de 3 (USR) la 1 (PLUS) pe listele de consilieri. La rândul lor, cei de la PLUS îl propun candidat comun pe Săuleanu şi vor paritate. PLUS cere primul loc pe lista de consilieri, urmează trei poziţii ale USR, după care urmează, alternativ, câte un loc pentru PLUS şi USR.

Şeful PLUS Dolj, Gabriel Păunică, spune că nu sondajul, „care ar demobiliza membrii PLUS“, ar fi soluţia, ci negocierile între cele două partide. Într-o postare pe o reţea de socializare, Păunică susţine că „soluţia candidatului unic lansată sub diverse lozinci înseamnă, de fapt, participarea la jocuri meschine de culise ale aceloraşi indivizi, care nu au făcut nimic pentru Craiova în politica ultimilor ani, dar care acum se erijează în salvatori“. În aceeaşi postare, el lasă şi o portiţă pentru a susţine alt candidat: „dacă constatăm că proiectul nostru de modernizare şi reformă este privit cu deschidere“. Pe de altă parte, el crede însă că membrii PLUS „nu agreează şi nu vor susţine pe nici unul dintre candidaţii anunţaţi de celelalte partide. Şi include aici şi candidatul USR, ca un caz particular.

Prisnel pare mai deschis la negocieri. Recent, el a anunţat pe o reţea de socializare că invită reprezentanţii celorlalte partide la o discuţie în trei. Prisnel spune că „71% dintre craioveni vor candidat unic anti-PSD la Primăria Craiova“. Sondajele comandate de USR „arată că putem câştiga primăria în faţa Olguţei Vasilescu în cazul unei alianţe mai largi, alianţă care, pe lângă PLUS, trebuie să includă şi PNL“. USR are ca termen să decidă ce va face până pe 21 martie, când este şedinţa Comitetului Politic, în care se aprobă o eventuală alianţă. În consecinţă, Prisnel propune o întâlnire în trei USR-PLUS-PNL, în urma căreia să fie desemnat candidatul comun cu cele mai mari şanse de a câştiga primăria. „Este important acum să ne punem cu toții la masă și să ieșim de acolo cu o soluție comună“, mai scrie Prisnel.

Întâlnirea reprezentanţilor celor trei partide este posibilă, mai ales că Nicolae Giugea a anunţat şi el recent, după desemnarea drept candidat al PNL, că va începe „imediat“ negocieri cu USR, PLUS, PMP şi „toate forţele politice anti-PSD“ pentru candidatul unic. Dacă întâlnirea va avea loc, primul pas ar fi ca partidele care agreează ideea unui candidat unic să stabilească de comun acord metodologia prin care acesta va fi desemnat (sondaje, negocieri, etc.). Ideal pentru opoziţie ar fi ca în spatele candidatului unic să se încoloneze toate cele trei partide. Rămâne de văzut dacă vor găsi calea către soluţia câştigătoare sau vom avea opţiuni individuale (PNL, USR, PLUS) sau parţiale (PLUS, PNL-USR), după cum arată lucrurile la ora actuală.

Contactat telefonic pentru declarații, Prisnel a refuzat să vorbească despre negocieri, spunând că este o „problemă internă reglementată de protocolul Alianței“. „Pentru craioveni, este puțin important câți consilieri are USR şi câți are PLUS și pe ce locuri sunt ei. Pentru craioveni, obiectivul politic cel mai important este câștigarea Primăriei Craiova și a majorității în Consiliul Local Craiova de către o alianță onestă și reformatoare. Nu mai putem lăsa Craiova încă patru ani pe mâna PSD“, a afirmat acesta.

La rândul său, Nicolae Giugea ne-a declarat că „vom face tot ce este posibil pentru îndepărtarea PSD“, spunând că este dispus la discuţii cu toate partidele din opoziţie.