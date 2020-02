Tensiuni în alianța USR Plus la Iași. Reprezentanţii USR Iaşi au anunţat sâmbătă că dezbaterea dintre candidaţii USR şi PLUS la Primăria Iaşi. Reprezentanții Plus spun că nu știu de amânare.

Reprezentanţii USR Iaşi au anunţat sâmbătă că dezbaterea dintre candidaţii USR şi PLUS la Primăria Iaşi pe motiv că că ar putea participa şi alţi politicieni din Iaşi.

„Amânăm evenimentul de duminică pentru a organiza o dezbatere mai largă, incluzând mai mulţi actori politici ieşeni. În contextul ultimelor evenimente de pe scena politică a Iaşului, dorim să avem o dezbatere mai extinsă a dreptei, prin care să punem pe masă proiectele noastre, să decidem împreună şi cu ajutorul cetăţenilor ce este mai bine pentru ieşeni”, au anunţat reprezentanţii USR Iaşi pe pagina lor de Facebook.

În replică, Liviu Iolu, candidat al PLUS în cadrul alianţei, a spus că formaţiunea politică pe care o reprezintă nu a fost anunţată de amânarea dezbaterii.

„Nu am fost consultaţi cu privire la acest lucru, din punctul nostru de vedere dezbaterea se ţine şi eu voi fi acolo. În ceea ce priveşte alianţa locale, nu exista niciun mandat de a negocia în numele Alianţei USR PLUS cu un PNL care îl va avea candidat pe Mihai Chirica”, a declarat presei Liviu Iolu.

Dezbaterea dintre Liviu Iolu şi Cosette Chichirău este programată duminică la ora 11.00, iar în urma acesteia ar urma să fie stabilit candidatul unic al alianţei la Primăria Iaşi.