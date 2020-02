Liderul organizației București, Andrei Gerea, pleacă din partid

Deputatul Andrei Gerea a anunțat miercuri că pleacă din ALDE, după ce liderul Călin Popescu Tăriceanu l-a sancționat pentru criticile la adresa conducerii partidului, îndepărtându-l de la șefia celei mai importante organizații, ALDE București, informează Hotnews. Tăriceanu îl acuză că a distrus organizația, în timp ce Gerea îl acuză pe acesta că a distrus partidul și, în curând, va rămâne fără oameni.

Gerea a precizat că va lucra la o platformă politică proprie, preluând sloganul liberalilor ”Prin noi înșine”, însă a susținut că nu se va înscrie în PNL.

Andrei Gerea, fost ministru al economiei în guvernele PSD, a decis să demisioneze din ALDE, după ce, în urmă cu ceva vreme, îi cerea lui Tăriceanu să se retragă din fruntea formațiunii care are nevoie de reformare. El îl acuză pe acesta de ”jocuri duplicitare și păguboase”.

„Recunosc că speram la o cu totul altă reacţie faţă de repetatele mele apeluri de reformare şi revitalizare a ALDE! Speram ca domnul Tăriceanu să facă un minim gest prin care să deschidă o perspectivă de încredere şi speranţă! A ales sa continue acelaşi joc duplicitar şi păgubos! Este a doua oară, domnule Tăriceanu, când mă schimbaţi de la conducerea ALDE Bucureşti. Este şi ultima dată, pentru că plec din ALDE!”, a scris miercuri Gerea pe Facebook.



Gerea mai susține că, în curând, Tăriceanu va rămâne singur în ALDE.

”(…) deciziile pe care le-aţi luat au distrus proiectele ALDE şi încrederea în acest partid. Vă urez succes! Deşi probabil în curând o sa ajungeţi să numiţi aceiaşi 10 oameni preşedinţi de organizaţii în toate judeţele ţării. Nu va fi greu, pentru că din păcate nu prea vor mai avea pe cine conduce!”, a conchis deputatul.

Replica lui Tăriceanu

Liderul formațiunii îl acuză pe deputat de oportunism și de faptul că a distrus organizația ALDE organizația București.

Liderul formațiunii mai spune că s-a înșelat atunci când l-a promovat pe acesta în politică și susține, acum, că acesta a avut o prestație jenantă atunci când era ministru al economiei în guvernarea PSD.

”Eu am greşit grav atunci când l-am promovat şi susţinut pe Andrei Gerea. Am făcut-o cu bună intenţie crezând în tinereţea lui şi sperând că timpul îl va maturiza. Am roşit de multe ori atunci când Victor Ponta, în calitate de prim-ministru, îmi vorbea despre contraperformanţele ministrului Energiei, Andrei Gerea. Am înghiţit multe de la colegii de coaliţie sau de la cei din partid când îmi reproşau susţinerea lui Andrei Gerea”, a reacționat Tăriceanu, miercuri, pe Facebook.

Tăriceanu mai sugerează că Gerea va merge la PNL. „Astăzi Andrei Gerea a ales un alt partid politic. Pentru că a stors tot ce se putea stoarce de la ALDE. Dar nu pleacă înainte de a distruge organizaţia ALDE din Bucureşti. Poate cei care îl primesc astăzi în rândul lor vor trage învăţăminte din greşelile mele. În rest, drum bun, cale bătută!”, a adăugat Călin Popescu-Tăriceanu.