AUR: Dreptate pentru România

Criza politică actuală, generată de blaturile și jocurile politice ale partidelor parlamentare, face ca anul 2020 să fie unul pierzător pentru România. Aceasta este concluzia Alianței pentru Unirea Românilor (A.U.R.), care prin vocea copreședintelui George Simion, a devoalat înțelegerile ascunse dintre principalele partide, reflectate în subiectul tăierilor ilegale de păduri, al alegerilor anticipate și al Legii Educației.

„Suntem împotriva tăierilor ilegale de păduri!”



„Suntem împotriva tăierii ilegale de păduri și al exportului de lemn brut din România. Pădurea este un bun de care trebuie să beneficieze în primul rând românii, la fel ca de celelalte resurse naturale ale României. Aurul nostru, gazele noastre, petrolul nostru, lemnul nostru sunt resursele noastre naționale și românii trebuie să fie principalii beneficiari ai acestor resurse. A venit din partea Comisiei Europene o avertizare: dacă în timp de o lună nu luăm măsuri pentru a stopa tăierea ilegală de păduri, vom intra în procedură de infrigement. E o amenințare care trebuie luată în serios de conducătorii noștri. Din păcate, am văzut o conferință de presă susținută de ministrul Mediului Costel Alexe, care s-a pronunțat pe marginea acestei teme și mi s-a părut că în fața camerelor e un biet ONG-ist care nu are instrumente să acționeze. Domnul ministru al Mediului – fost, actual, interimar, demis – putea în cele trei luni să facă mult mai multe pentru stoparea tăierilor ilegale de păduri, așa cum a cerut AUR, cum au cerut oameni din societatea civilă. Se plânge, de parcă nu ar fi domeniul dânsului”, a declarat George Simion, copreședinte A.U.R.

„Propunerea noastră: gazificarea completă a României”



În același context, George Simion a combătut o idee vehiculată în spațiul public, potrivit căreia, pentru a opri tăierea ilegală de păduri, ar trebui oferit lemn gratuit persoanelor cu venituri reduse „Gazificarea completă a României din fonduri naționale și europene este propunerea noastră și folosirea gazelor din Marea Neagră, care aparțin de drept românilor. Nicio casă fără gaze! Astfel, vom rezolva și problema supraaglomerării orașelor, oferind condiții de trai normale tuturor românilor care nu vor să stea neapărat în orașe sau care vin la oraș după un loc de muncă”, a punctat copreședintele formațiunii A.U.R.



Totodată, George Simion a catalogat drept inadmisibilă și actuala criză politică, avantajoasă pentru partidele parlamentare, dar dezastruoasă pentru români. „În această criză suntem ținuți de poftele politice ale actorilor principali: președintele Iohannis, PNL, PSD și UDMR. În anul 2020, România nu va evolua în niciun fel, iar alegerile anticipate susținute și de către USR nu fac decât să declare oficial, cu subiect și predicat, anul 2020 – un an pierdut pentru România și pentru români. Viitorul Parlament o să intre în funcție de-abia în septembrie, dacă au loc anticipatele, iar până în septembrie, rămânem într-o criză la nivel de țară. Am văzut că ordonanțele date de Guvernul Orban nu sunt tocmai constituționale, am văzut că nimic nu se mai mișcă, avem miniștri interimari, fără putere. Sunt incapabili să livreze românilor ce au promis. Anul 2020 cine ni-l dă înapoi și anii ăștia 30 cine îi dă românilor înapoi?”, a argumentat copreședintele formațiunii A.U.R.

„Susţinem limitarea mandatelor rectorilor!”



În ceea ce privește noua Lege a Educației, George Simion a subliniat caracterul ei antinațional: „Este inadmisibil ce formă de lege a trecut prin Camera Deputaților și Senat, prin votul tuturor partidelor parlamentare. Este de datoria președintelui Iohannnis să nu o promulge pentru că Iohannis ne-a promis un proiect de țară, o Românie educată și nu am văzut niciun rezultat. Rectorii nu mai au mandate limitate, sunt aleși pe viață, astfel că vom avea mici dictatori la nivelul universităților din țară. Susținem limitarea mandatelor rectorilor, așa cum era până acum.

30 de amendamente au fost formulate de UDMR pentru modificarea Legii Educației! Ce mai vrea UDMR? Ca orice etnic aparținând minorităților naționale să susțină admiterea la facultate, masterat sau doctorat în limba maternă, chiar dacă acele universități nu au secții de limbă maternă și chiar dacă oricum vor învăța apoi în limba română. O altă prevedere susține că trebuie consultat UDMR la schimbarea claselor de limbă maghiară și să își dea acordul. Nu se mai poate închide, nu se mai poate reorganiza o universitatea dacă nu își dă acordul UDMR. Și-au dat lege pentru ei, așa cum au făcut și cu pragul în alegeri. Atât de important a ajuns UDMR în țara noastră, să își facă legi pentru ei, așa cum și-au creat propriul prag electoral”. „Toate partidele politice sunt complice cu acest terorist etnic – UDMR, din păcate”, a conchis copreședintele A.U.R.

„Oferim A.U.R. tuturor românilor pentru a candida”



Nu în ultimul rând, George Simion a vorbit despre „oamenii noi” din politică, străini de interesele românilor și apropiați de viziunile internaționaliste. „Este vorba despre situația de la Sectorul 4. Nu există democrație internă în aceste partide, totul vine dictat de la conducerea partidelor, nu oferă oamenilor buni din sectoare sau din județe șansa de a candida. Ne gândim că domnul Barna și cu domnul Cioloș sunt părtași la mafia politică existentă și de-asta au schimbat candidatul pe Sectorul 4 care avea șanse reale. Oferim A.U.R. tuturor românilor din afara mafiei politice actuale pentru a candida. Treceți o comisie de integritate, vă depuneți candidaturile pe site-ul www.partidulaur.ro și împreună vom schimba România”, a precizat acesta.