Prima reacție a lui Orban după votarea moțiunii: Suntem mândri de ce am făcut

„Un parlament dominat de forțe retrograde, parlamentari născuți din pixul lui Dragnea, care au călcat în picioare democrația și interesele fundamentale ale României, au decis azi prin moțiune de cenzură căderea guvernului pe care îl conduc. Guvernul cade în picioare. Suntem mândri de ce am făcut în trei luni, într-o perioadă extrem de scrută am reușit să reparăm o parte din stricăciunile PSD, am reașezat România în rândul națiunilor europene pe picior de egalitate”, a spus Orban, după ce moțiunea de cenzură inițiată de PSD a fost aprobată de Parlament