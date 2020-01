Nou secretar de stat la Transporturi

„A fost un moment, o neînțelegere. Din cauza stresului, Alexandru Mutruc a apucat să spună că el a condus. A mai avut un accident înainte. Imediat ce am aflat ce le-a spus polițiștilor, am recunoscut că eu am condus. Nu am fost atent la ce le-a spus pentru că eram preocupat de starea victimei”, a declarat la vremea respectivă Sămărtinean, citat de pressalert.ro.