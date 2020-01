Fostul premier l-a prezentat joi pe Eduard Ciceu, candidatul Pro România la Primăria Craiova. El a spus că administraţia PSD nu a făcut nimic în oraş, deşi „ce bani au vrut le-am dat“. În afară de stadion, la care Olguţa Vasilescu şi Claudiu Manda nici măcar nu l-au chemat.

Prezent joi, la Craiova, pentru a anunţa candidatul Pro România la primărie, Victor Ponta a criticat administraţia PSD a oraşului. „Nu am văzut să se întâmple lucrurile bune pe care oamenii ar fi vrut să le vadă“, a afirmat Ponta. Liderul Pro România a spus că la alegerile locale din acest an este posibil ca partidul să realizeze alianţe punctuale cu alte partide, dar că la Craiova acest lucru este exclus, având propriul candidat în persoana lui Eduard Ciceu – un tânăr care lucrează în industria publicităţii.

„Nu am de ce să mă asociez cu naşii lui Dragnea! (…) Ştiţi foarte bine că în 2012 şi 2016 am susţinut candidatul PSD şi a şi câştigat. Cred că a contat contribuţia mea. Faptul că la susţinerea mea de bună credinţă am primit înjurături şi nu am putut nici măcar să fiu prezent la inaugurarea stadionului (la care am avut o contribuţie) arată că oamenii aceia nu meritau“, a mai afirmat Ponta.

„Primarul actual ce e, dom’ne? O marionetă?“

Fostul premier a spus că municipiul Craiova nu s-a dezvoltat aşa cum trebuie, deşi „a avut sprijinul guvernului“. „În 2012-2016, ce bani au vrut, le-am dat! În afară de stadion, nu ştiu ce altceva s-a făcut“, a subliniat el. Întrebat cum ar caracteriza candidatul PSD şi competiţia cu acesta, fostul şef al social-democraţilor a pretins că nu ştie cine este candidatul.

Când i s-a spus că este posibil ca PSD s-o trimită în cursă pe Olguţa Vasilescu, acesta a izbucnit: „Păi şi primarul actual ce e, domn’e? O marionetă? Eu îl cunosc pe domnul Genoiu, părea un om serios. El pe ce loc este aicea? Ţine locul cald până se întoarce cineva?“. În opinia lui Victor Ponta, partidul pe care îl conduce trebuie să propună candidaţi „pentru viitor“, pentru că foştii primari Antonie Solomon şi Olguţa Vasilescu reprezintă „trecutul“ la care Craiova nu-şi mai doreşte să se întoarcă.