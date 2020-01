Barna îi cere demisia primarului din Târgu Mureș care vrea ca statul să decidă cine face copii

„​Este de netolerat că în 2020, într-o democrație așa cum pretindem că suntem, un primar să vină să ne spună cine ar trebui să aibă copii și cine nu. „Exemplul” primarului traseist de la Târgu Mureș, Dorin Florea, recunoscut pentru numeroasele sale ieșiri în decor, nu mai are loc în viața publică românească. Nimeni nu are dreptul să intervină în decizia unei familii care dorește să aibă copii. Astfel de declarații și comportamente care amintesc de perioade negre ale istoriei ar trebui să fie sancționate prompt de cetățeni, în condițiile în care domnul Primar nu are decența să își dea demisia. Apoi ar putea să se apuce de citit Constituția, legile și definiția de dicționar a bunului simț. Administrația locală are nevoie de oameni care să înțeleagă nevoie reale ale comunităților pe care le reprezintă. Nu de traseiști, nu de rasiști, nu de incompentenți”, a scris liderul USR pe Facebook.