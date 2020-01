Nicuşor Dan, candidat independent la Primăria Municipiului Bucureşti susţinut de USR, a declarat că opoziţia trebuie să aibă un candidat unic la PMB, iar dacă acela nu va fi el se va retrage din cursă, afirmând că nu trebuie să existe angajamente scrise în acest sens, informează Agerpres.

Voiculescu a cerut acords scris

Reacţia acestuia vine după ce candidatul PLUS pentru Primăria Capitalei, Vlad Voiculescu, a declarat, marţi, că îl va susţine pe Nicuşor Dan dacă acesta din urmă ar câştiga alegerile din cadrul Alianţei USR PLUS, dar a menţionat că îi cere acelaşi lucru şi îl invită să semneze un acord în acest sens.

„Pe această chestiune cred că am dovedit în toată activitatea mea publică faptul că sunt un om de onoare şi că ceea ce spun şi fac, nu cred că trebuie angajamente scrise. (…) Am spus încă de acum un an că, în ipoteza foarte probabilă că vom avea alegeri într-un singur tur, opoziţia trebuie să aibă un candidat unic, că trebuie să existe nişte metode acceptate de toată lumea prin care acest candidat unic să fie desemnat şi că, în ipoteza în care opoziţia va avea un candidat unic şi nu voi fi eu acela, nu o să candidez”, a spus Nicuşor Dan, într-o conferinţă de presă.

Când se va stabili candidatul unic

Întrebat de jurnalişti când se va stabili candidatul unic, el a afirmat că foarte probabil campania de strângere de semnături va începe între 1 şi 15 martie, deci ar trebui ca la începutul lunii martie candidaţii care sunt sprijiniţi de partide să înceapă împreună cu acestea să strângă semnături.