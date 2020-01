Florin Cîțu anunță că introduce în CSAT informatizarea ANAF și MFP

​”A venit momentul. Din punctul meu de vedere evaziunea fiscala a ajuns o problema de securitate nationala. Chiar la inceput de an voi introduce in CSAT materialele necesare pentru aprobarea strategiei de informatizare a ANAF si MFP ca obiectiv de importanta nationala. Concomitent voi face toate demersurile ca incepand din acest an ANAF sa efectueze cel mult un control complex pe an la companiile din Romania, indiferent de marimea lor”, a spus Cîțu.