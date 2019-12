Mihai Fifor și Răzvan Cuc, audiați la DNA Timișoara în dosarul șpăgilor de la PSD Arad

Mihai Fifor, fost ministru de Interne, şi Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, sunt chemaţi la DNA Timișoara pentru a fi audiaţi în dosarul şpăgilor de la PSD Arad, potrivit digi24.ro.

Mihai Fifor a spus că a fost audiat în calitate de martor, că nu are nimic de ascuns, că a respectat mereu legea şi că susţine activitatea de anchetă. Totodată, el a spus că nu are cunoştinţă de faptele care fac obiectul cercetării.

Deputata PSD de Caraş-Severin şi preşedinta organizaţiei PSD Caraş-Severin, Luminiţa Jivan, a fost citată, de asemenea, de DNA Timişoara în dosarul şpăgilor de la Arad.

„Am fost citată telefonic în cursul zilei de alatăieri şi o să merg să văd exact despre ce este vorba. La ieşire, vă dau o declaraţie, după ce lămurim lucrurile. Nu mi-au spus despre ce este vorba. Nu am nicio legătură cu ce a fost, dar vedem exact acuma. Voi răspunde întrebărilor şi vom vedea“, le-a spus Luminiţa Jivan jurnaliştilor înainte de a intra în sediul DNA Timişoara.

Răzvan Cuc au fost citat pentru a fi audiat în calitate de martor

Răzvan Cuc a fost citat pentru vineri, la ora 12.00, la DNA Timişoara. El a fost chemat pentru a da explicaţii în dosarul în care procurorii fac cercetări privind corupţia de la PSD Arad. La dosar sunt depuse interceptări în care este menţionat numele lui Cuc, la vremea respectivă ministru al Transporturilor.

Procurorii vor să ştie dacă el are vreo legătură sau dacă a ştiut despre aceste fapte de corupţie.