Confesiunile secretarului-general al PSD, Paul Stănescu

Noul secretar-general al PSD, Paul Stănescu, a vorbit, într-o conferință de presă susținută la Slatina, despre motivele rezultatului foarte slab la nivel național la ultimele alegeri, despre intenția sa privind o nouă candidatură, dar și despre alegerile locale în două tururi, posibilitatea organizării alegerilor anticipate sau înțelegerile care au dus la prăbușirea PSD.

Paul Stănescu, președintele organizației PSD Olt, clasată pe locul doi la nivel național, a vorbit în prima conferință de presă organizată după alegerile prezidențiale despre o înțelegere care ar fi avut loc între Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă, astfel încât cea din urmă, deși promisese că nu va candida și nu va convoca un congres în acest an, a determinat evenimentele care au dus PSD la cel mai slab scor.

Ce a rugat-o pe Dăncilă

„Am rugat-o pe doamna Dăncilă două lucruri: 1 – să nu facem congres în 2019, să facem congres în ianuarie -ferbruarie 2020, și 2 – i-am spus doamnei Dăncilă să nu candideze, acum pot să vă spun public lucrul ăsta. Am bătut palma, pot să spun așa, adică doamna a fost de acord, și mai continui puțin, dar o să mă și opresc undeva, pentru că mariajul ăsta al nostru a durat foarte puțin, şapte-opt zile cred că a durat. Am mers la Cotroceni la consultare, consultarea a fost, cred, cu votul în diaspora, președintele a consultat partidele politice, în formula Dăncilă-Fifor-Stănescu-Ciolacu-Teodorovici, cred. Și după ce am avut întâlnire la Cotroceni – cu domnul președinte am stat în formatul ăsta, de cinci-zece minute la masă -, după aceea domnul președinte a rugat-o pe doamna prim-ministru Dăncilă, în funcție, că vrea să stea de vorbă cu dumneaei tête-à-tête câteva minute. Întâlnirea cred că a durat 20 de minute, dacă nu juma’ de oră. Ajung eu la parlament, doamna Dăncilă mi-a spus că vrea congres imediat. Eu i-am spus: doamna Dăncilă, doamna prim-ministru, Viorica, nu mai știu cum i-am spus, în condițiile astea m-ați pierdut, pentru că am stabilit că nu facem niște lucruri și dumneavoastră ați ținut de asta doar câteva zile. (…) Sigur, asta era clar, lucrurile erau clare, că convocarea unui congres și alegerea dumneaei erau spre candidatura dumneaei până la urmă, asta era miza“, a spus Stănescu.

Stănescu: „În ultima perioadă lumea ne-a spus că suntem și proști. Eh, de asta greu scapi!“

Despre cât de mult a fost afectat partidul de candidatura lui Dăncilă, Stănescu a menționat: „Toată lumea ne-a acuzat că suntem hoți, că suntem comuniști, dar nu că suntem proști. Ei bine, în ultima perioadă ne-a spus că suntem și proști. Eh, de asta greu scapi!“Șansa partidului de a se relansa, a susținut Stănescu, este aceea ca șefii partidelor să înceteze să mai acționeze în „grupuri și grupulețe“.

Din acest motiv, după alegerile care urmează să aibă loc în fiecare organizație, până la congresul convocat în 29 februarie 2019, șefii nou-aleși ar trebui să decidă într-un altfel de format. „Noi asigurăm practic conducerea interimară în această perioadă și după, le-am spus colegilor mei, vă spun și dumneavoastră, eu mi-aș dori ca pentru conducerea PSD la nivel național să luăm exemplul Bisericii Catolice, chiar dacă eu sunt ortodox, așa cum aleg ei papa. Să ne strângem toți, să stăm de vorbă o zi, două, trei, șapte, când a ieșit fumul alb să spunem asta e conducerea organizației. Pentru că de-a lungul timpului s-au întâmplat foarte multe lucruri, s-au făcut tot felul de cooperative, de grupulețe. Sigur, care a avut numărul cel mai mare de adepți a reușit să impună o conducere a partidului. Cred că a venit momentul în care să fim în primul rând foarte sinceri cu noi, pentru că conducerea care va fi aleasă la acest congres va fi pe următorii patru ani și va conta foarte mult în ecuația jocului politic în această țară“, a susținut Stănescu, menționând că încă nu a luat o decizie cu privire la candidatura sa pentru un post în conducerea centrală a PSD.

Nu vor primar în două tururi

În schimb e sigur că se va retrage de la conducerea PSD Olt, pentru a lăsa loc colegilor mai tineri. Deși situația în partid nu e tocmai bună, la PSD Olt rezultatele vor fi bune, a spus și președintele executiv al PSD Olt, Marius Oprescu. „Vă spun că la Slatina Emil Moț va fi primar din primul tur“, a spus Oprescu.

Stănescu și Oprescu s-au declarat, de altfel, împotriva alegerilor primarilor în două tururi, opinând că „nici PNL nu cred că-și dorește“ și invocând un principiu, nicidecum pericolul ca anumiți primari PSD să piardă puterea. Alegerile în două tururi ar permite „deal-urile“, a susținut Stănescu, ceea ce i-ar face pe primari datori către partenerii politici.

„Știi unde am mâncat eu de 1 Decembrie? La K2. Asta înseamnă că sunt securist?“

Stănescu a vorbit despre situația actuală a partidului, menționând că mizează pe loialitatea colegilor. „Nu cred că vor pleca mulți parlamentari de la PSD. Nu cred că vor pleca nici de la Olt. Dar ce, ne-a făcut pe cineva mama noastră parlamentari? (…) Locuitorii care ne-au dat votul, partidul și votul concetățenilor noștri ne-au făcut parlamentari, nu ne-a făcut cineva de-acasă. Unii, într-adevăr, uită. Te uiți la plafoanele alea de-acolo și-ți ia mințile, crezi că ești de când lumea pe-acolo! Te-a trimis cineva acolo, nu ai ajuns tu că ești cel mai deștept“, a spus Stănescu, acesta fiind întrebat și dacă fratele său, deputatul Alexandru Stănescu, sau actualul deputat Dan Ciocan se vor mai regăsi pe liste. Răspunsul șefului PSD a fost acela că anumite persoane ar trebui să-și dea seama că trebuie să facă un pas în spate. Vor fi primiți, în schimb, cei izgoniți de Liviu Dragnea din PSD.

Pe finalul conferinței de presă, răspunzând unei întrebări privind eventualele temeri de a deveni un apropiat al lui Marcel Ciolacu, la rândul său prieten al șefului SIE, Stănescu a uimit răspunzând astfel: „Știi unde am mâncat eu la 1 Decembrie? La K2. Asta înseamnă că eu sunt securist?! Oi fi! Că mi-a arătat cineva unde stăteau niște oameni, că au stat și pe-acolo. Acolo am mâncat, la K2“, a spus Stănescu.