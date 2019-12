Predoiu explică de ce amână o decizie legată de Secția specială

„Cea de-a doua măsură foarte importantă, legată de Secţia de investigare a infracţiunilor din justiţie, am spus că nu poate fi luată în acest moment, deci în luna decembrie, pentru că este în curs un proces de consultare a magistraţilor în sistemul judiciar pe care l-a iniţiat Ministerul Justiţiei şi, pe de-o parte, nu avem formal un punct de vedere, un aviz al Consiliului Superior al Magistraturii, pentru că încă nici n-am trimis acolo un proiect. (…) Faptul că vom intra să ‘operăm’ asupra secţiei speciale prin acte normative, evident, nu e niciun dubiu. E în programul de guvernare al PNL, a fost reafirmat de către mine la audierile de la Parlament, în urma cărora de altfel am obţinut votul în comisiile reunite ale Parlamentului, numai că vrem s-o facem ca la carte”, a spus Predoiu.