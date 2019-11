Cum a fost spulberat PSD la Craiova

Alianţa partidelor de dreapta a zdrobit PSD la Craiova, unde Iohannis a câştigat alegerile prezidenţiale cu peste 60%. Care a fost aritmetica electorală şi ce importanţă are aceasta pentru alegerile locale din 2020 citiţi în cele de mai jos.

Al doilea tur al alegerilor prezidenţiale arată ce se poate întâmpla la Craiova în 2020, la alegerile locale. Conform numărătorilor paralele, Klaus Iohannis a obţinut peste 76.000 de voturi (60,85%), în timp ce contracandidata sa, Viorica Dăncilă, a obţinut doar 49.000 de voturi (39,15%).

PSD a fost spulberat pur şi simplu, pierzând al treilea rând de alegeri în doar şase luni într-un oraş considerat, până nu demult, fieful său. Scorul zdrobitor obţinut de Iohannis la Craiova este cu atât mai important cu cât filiala locală a PSD este condusă de Olguţa Vasilescu, şefa de campanie a Vioricăi Dăncilă.

Duminică s-a mai înregistrat însă o premieră. Pentru prima dată în istorie, PSD a pierdut alegerile la nivelul judeţului Dolj. Klaus Iohannis a obţinut 149.000 de voturi, cu circa 10.000 mai mult decât Viorica Dăncilă. În Oltenia, victoriile au fost împărţite. Actualul preşedinte a mai câştigat alegerile în Vâlcea – acolo unde a fost învingător şi în primul tur, dar le-a pierdut în Olt, Mehedinţi şi Gorj. În Dolj, au votat peste 293.000 de alegători, din care 252.000 pe listele permanente şi 36.000 pe listele suplimentare. Au fost înregistrate 4.500 de voturi cu urna mobilă, dar şi 4.800 de voturi nule.

Iohannis şi-a dublat scorul din primul tur

În Craiova, PSD s-a prăbuşit pur şi simplu. Iohannis aproape şi-a dublat scorul faţă de primul tur. Conform numărătorilor paralele, actualul preşedinte a obţinut cu peste 37.500 de voturi mai mult ca în primul tur, în timp ce Viorica Dăncilă a obţinut în plus sub 20.000 de voturi. Cum prezenţa la vot faţă de primul tur a fost mai mare cu doar 8.000 de alegători, putem concluziona, cel puţin matematic, că în mare parte voturile din primul tur s-au redistribuit.

Fără îndoială, au contat enorm în scorul uriaş obţinut de Iohannis mesajele de sprijin date de liderii locali ai USR PLUS (Adrian Claudiu Prisnel şi Gabriel Păunică) şi PMP (Dan Păloiu). Aritmetic vorbind, numai de aici preşedintele ar fi putut obţine în plus 28.000 de voturi, contribuţia susţinătorilor USR PLUS (22.000) şi PMP (6.000). Practic, cele două formaţiuni i-ar fi putut aduce lui Iohannis în plus tot atât cât a obţinut Dăncilă în Craiova în primul tur al alegerilor prezidenţiale.

Unde s-au dus voturile lui Diaconu

Este un mister însă ce s-a întâmplat cu cele 14.400 de voturi obţinute în primul tur de candidatul Mircea Diaconu, susţinut de ALDE şi Pro România. Dacă ALDE, care a rupt alianţa cu PSD şi a contribuit la răsturnarea guvernului Dăncilă, a recomandat pentru turul al doilea votul pentru Iohannis, Pro România s-a menţinut în neutralitate. Surse conjugate susţin însă că cel puţin 8.000 de voturi ar fi putut migra de la Diaconu către Iohannis. Alte 1.000 de voturi i-ar fi putut fi aduse preşedintelui prin mobilizarea PNL sau de către nehotărâţii care au venit doar în turul al doilea la urne.

Dăncilă a strâns greu voturi suplimentare

Nu este însă la fel de evident de unde şi-a adunat Viorica Dăncilă cele aproape 20.000 de voturi obţinute în plus în turul al doilea. Circa 6.400 de voturi de la Diaconu, la care s-ar adăuga eventual alte 5.500 de voturi de la Ramona Bruynseels (PPU) şi Alexandru Cumpănaşu (independent) nu i-ar fi fost suficiente. Ultimii doi candidaţi nu au transmis mesaje cu recomandări pentru turul doi, astfel încât nu este deloc sigur că votanţii lor ar fi susţinut un anumit candidat în turul al doilea sau că ar fi participat la scrutin.

Chiar şi aşa însă, Dăncilă tot ar mai fi avut nevoie de circa 8.000 de voturi pentru a obţine actualul scor. Iar voturile ar fi putut fi obţinute fie prin mobilizarea suplimentară a PSD a unor cetăţeni din Craiova, fie prin votul pe listele suplimentare al unor cetăţeni din judeţ. Rezultatul de duminică este un bun punct de plecare pentru alegerile locale din 2020, când două tururi de scrutin sau un candidat comun al partidelor de dreapta ar putea trimite PSD în opoziţie pentru multă vreme.

Cine a câştigat în celelalte oraşe doljene

Cu toate că a câştigat în Dolj şi Craiova, Klaus Iohannis a fost învins de Viorica Dăncilă la Calafat (53,42% la 46,58%), Bechet (64,21% la 35,79%), Dăbuleni (60,54% la 39,46%), Filiaşi (60,87% la 39,13% , Segarcea (60,47% la 39,53%), dar şi în fieful liberal Băileşti (cu 51,21% la 48,79%).