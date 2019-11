Orban spune că a fost schimbat Guvernul Dăncilă pentru ca România să aibă comisar UE din partea PPE

„Cetățenii UE au votat pentrut PPE și au oferit o victorie a PPE la nivel european. Noi am obținut majoritatea în Parlamentul European, chiar dacă socialiștii au visat, timp de o săptămână, că ar putea da președintele comisiei, chiar dacă nu au câștigat alegerile, în sfârșit, PPE a reușit să impună, cum era și normal, președintele Comisiei, dar când am numărat comisarii, am descoperit o situație nedreaptă. PPE nu avea majoritate în comisie, socialiștii aveau 10 comisari, iar PPE nouă comisari”, a afirmat Ludovic Orban, la Congresul Partidului Popular European (PPE), desfășurat săptămâna aceasta la Zagreb.