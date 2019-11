PNL: Începe “depesedizarea” în învăţământul doljean

Liberalii acuză că PSD a politizat învăţământul. Vor fi organizate concursuri „corecte”.

Liberalii doljeni au susţinut miercuri o conferinţă de presă în care au vorbit despre “politizarea” învăţământului doljean. Ei spun că majoritatea oamenilor aflaţi în funcţii de conducere în învăţământ sunt membri PSD şi “fac o campanie continuă”.

Ca să ilustreze acest lucru, ei confecţionat un panou cu extrase de pe paginile de socializare ale unor şefi din Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) şi directori de şcoli şi grădiniţe. “Am luat informaţii din surse deschise, cum ar fi reţelele de socializare. Şi am constatat că s-a transpus construcţia unui partid către o instituţie publică. De la Monica Sună (şefa ISJ), până la directorii de şcoli şi grădiniţe sunt angrenaţi în campanie. Managerii şi cei care coordonează ISJ nu mai au capacitatea de a propune politici de interes public, ci vor face politica partidului”, a spus Alexandru Gâdăr, consilier judeţean PNL. Acesta a amintit problemele care trebuie rezolvate de la mai multe instituţii de învăţământ, cum ar fi cele locative de la colegiile “Carol I” şi “Ştefan Odobleja”.

Tot referitor la politizarea învăţământul, Gâdăr a spus: “Vedem o mulţime de concursuri pentru diverse comisii, conducerea unor şcoli şi altele pe care le absolvă cu brio doar membrii PSD. Toate aceste lucruri demosntrează că acest sistem public a fost politizat şi s-a transferat decizia de la ISJ la partid”.

„Au apărut zvonuri că Monica Sună s-a înscris în PNL”

Cum şeful partidului şi al guvernului, Ludovic Orban, a vorbit mult în ultima perioadă de “depesedizare”, liberalii au fost întrebaţi cum se va întâmpla asta în învăţământul doljean, spre exemplu. “Se vor face concursuri corecte”,a răspuns Alexandru Gâdăr. Potrivit acestuia, majoritatea inspectorilor de la ISJ nu ocupă funcţiile prin concurs, ci sunt “detaşaţi”. Gâdăr nu a comentat nici informaţia pe surse că trei pretendenţi din PNL vor deja funcţia de şef al ISJ Dolj. “Nu s-a discutat la partid despre asta”, a spus el.

Subiectul a fost completat de consilierul municipal Flavius Sirop, care a spus: “Au apărut şi zvonuri că Monica Sună s-a înscris în PNL. Nu am primit nici o cerere, dar şi dacă am primi am respinge-o din start. Zvonurile sunt total nefondate”, a spus Sirop. El a vorbit şi despre turul doi al alegerilor prezidenţiale, subliniind ajutorul dat de USR şi PMP, care îl susţin pe Klaus Iohannis. “Pentru turul II avem susţinere de la USR şi PMP. Se poate colabora şi trebuie să avem asta în vedere şi pentru alegerile de anul viitor. Dacă mergem într-o astfel de alianţă, putem câştiga Primăria Craiova în 2020”, a mai spus Sirop. Conducerile filialelor ar fi discutat informal.

Flavius Sirop susţine ideea candidatului unic pentru Primăria Craiova, care a fost de atâtea ori adusă în discuţie. În opinia sa, fiecare partid ar trebui să-şi desemneze un candidat, iar aopi, “prin sondaje şi negocieri”, să fie desemnat un candidat unic, cel care are cele mai mari şanse să câştige primăria.