Florin Cîţu vrea o reorganizare a Ministerului de Finanțe

‘În acelaşi timp, de exemplu ceea ce cred eu că are nevoie acest minister este şi un departament macroeconomic puternic, aşa cum are şi Banca Naţională şi aşa cum are orice minister de finanţe din lume, care să fie un element care să dea sfaturi ministrului în ceea ce priveşte politica pe termen lung, pentru că, în România, ne uităm la Ministerul Finanţelor doar ca la un minister care face bugete. Nu este aşa. Este vorba de politică fiscală care are implicaţii pe termen mediu şi lung (…) Contează investiţiile străine dacă vin, dacă pleacă etc. şi pentru asta avem nevoie de un departament macroeconomic foarte puternic’, a subliniat Cîţu, care a adăugat că nu mai are niciun PSD-ist în funcţia de secretar de stat.