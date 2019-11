Florin Cîțu: La buget s-a folosit metoda lui Al Capone.

„Am stat și m-am uitat sa văd care e situația datelor reale. Am avut discuții și cu partenerii internaționali. Ca o concluzie: cam tot ce am găsit a depășit cele mai pesimiste așteptări ale mele. Am aflat că situația reală nu era cunoscută sau anticipată nici de partenerii noștri internaționali. România în ultimii 3 ani a fost condusă după 2 bugete. A fost un buget, cel prezentat în Parlament, și un al doilea care avea toate informațiile reale, pentru finațarea baronilor locali. Metodă folosită de Al Capone, de a avea un registru pentru Fisc și unul pentru el”, a spus Cîțu într-o conferință de presă în desfășurare la această oră.