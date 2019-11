Marius Oprescu: Klaus Iohannis a pierdut alegerile în Olt

Klaus Iohannis a pierdut alegerile în Olt, a anunţat azi noapte Marius Oprescu, președintele-executiv al PSD Olt.

PSD a câștigat alegerile în județul Olt, în ciuda speranțelor liderilor PNL, care au declarat, la scurt timp de la închiderea urnelor, că au șanse să înregistreze „o victorie istorică“, Conform numărătorii paralele a PSD, Viorica Dăncilă a obţinut cu cel puțin 10% mai multe voturi decât candidatul care a câștigat la nivel național alegerile.

„În momentul de faţă, din 380 de secţii cât are judeţul Olt, am băgat în jur de 260, PSD are 40 şi ceva la sută, 41-42%, PNL este sub 30%, celelalte partide sunt sub 10%, conform numărătorii paralele. Cum am spus şi după exit-poll, oltenii au votat încă o dată masiv pentru PSD, le mulţumim pentru acest lucru, de asemenea mulţumim tuturor primarilor care s-au implicat în această campanie, tuturor militanţilor activi care au depus un efort suplimentar de a merge din uşă-n uşă pentru a promova candidatul Partidului Social Democrat.

Cred că şi de data asta rezultatele arată că oltenii au încredere în noi. (…) Am câștigat în Slatina, am câștigat în Caracal, am câștigat în Corabia, am câștigat în Drăgănești, am câștigat la Balș, Piatra-Olt, Potcoava, singurul oraș în care am pierdut a fost Scorniceștiul, la 360 de voturi, și sunt în jur de 10-15 comune – așa cum v-am spus n-avem numărătoarea finalizată – în care probabil am pierdut aceste alegeri”, a declarat Marius Oprescu, președintele-executiv al PSD Olt.