Dolj: Dosar penal pentru nereguli electorale

Poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că președintele unei secții de votare din Pleșoi și locțiitorul acestuia ar fi permis mai multor persoane să intre în cabina de vot, confidențialitatea votului fiind astfel afectată.

In cauza, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violarea confidențialității votului, urmând ca, in funcție de rezultatul verificărilor, dosarul penal sa fie înaintat unității de parchet, cu propunerile corespunzătoare.