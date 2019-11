Mișa revine la Direcția Marilor Contribuabili din ANAF

„Doar mi-a încetat detașarea de pe post. Practic m-am reîntors pe postul pe care sunt titular (din anul 2015) și de pe care am fost detașat pe 11.06.2019, post pe care l-am ocupat prin concurs după 16 ani în care am ocupat toate funcțiile publice (nu am sărit nici măcar una din treptele ierarhice) până la aceasta”, a declarat Ionuț Mișa pentru HotNews.ro.

Aseară, într-o emisiune la B1TV, Ludovic Orban a aflat de revenirea lui Ionuț Mișa la Mari Contribuabili și dat de înțeles că nu va mai ocupa funcția.

„Ce se face, se desface foarte repede. Dacă l-a numit (Mirela Călugăreanu, șefa ANAF n.r.), l-a numit cu delegare, că nu au apucat să organizeze concursuri”, a afirmat el.