Dan Barna: România are nevoie de o viziune, are nevoie de o direcţie

Candidatul Alianţei USR PLUS la alegerile prezidenţiale, Dan Barna, a reiterat, vineri, într-o declaraţie de presă, necesitatea unei dezbateri publice între principalii candidaţi aflaţi în cursa alegerilor pentru Cotroceni.

„Vreau să-l invit din nou pe preşedintele Klaus Iohannis, pe încă premierul Viorica Dăncilă, să avem o dezbatere în faţa românilor despre viitorul României. E momentul ca românii să poată să opteze şi să aleagă, având ocazia să asculte pe candidaţi, precum văd ei, România, următorilor ani. Pentru că, în momentul de faţă, suntem la o răscruce, iar România nu mai poate să continue să funcţioneze ca un stat de azi pe mâine. România are nevoie de o viziune, are nevoie de o direcţie. Or, lucrul acesta poate fi explicat românilor într-o dezbatere reală, într-o dezbatere deschisă”, a spus Dan Barna.

Acesta s-a declarat încântat de atmosfera întâlnită în două companii din municipiul Baia Mare pe care le-a vizitat.

„Miza reală a acestor alegeri este aceea de-a avea un tur doi, fără PSD. Miza reală a acestor alegeri este posibilitatea ca, având un tur doi, fără PSD, să putem să deschidem o direcţie de dezvoltare pentru România, având companii de succes ca şi cele două din Baia Mare pe care le-am vizitat. De altfel, în toate judeţele pe care le-am vizitat am întâlnit astfel de companii, ele să devină o regulă şi nu un lucru cu care ne lăudăm ca fiind o excepţie”, a mai spus Dan Barna.