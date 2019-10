Violeta Alexandru, al treilea ministru cu aviz negativ după audierile din comisiile parlamentare

„Am dat asigurări în Comisie că vom respecta legislația. Am pus accent pe faptul ca Ministerul Munciii chiar va incuraja munca și va da beneficii sociale celor care au într-adevăr nevoie. Am pus accent pe muncă, și nu pe beneficii sociale. (…) Am accentuat ca vor urmări cu atenție prin controale în teren, astfel încât cei care țin angajații fără plata taxelor să fie identificați in mod țintit. Probabil că aceste declarații au speriat și au determinat PSD să ia o decizie politică”, a declarat Violeta Alexandru.