Viceprimar PSD exclus din partid pentru că nu o susține pe Dăncilă

„Cu toate că eram în concediu în ziua respectivă, pentru că am niște probleme personale, am spus de la început că nu voi susține această candidatură pentru că nu mă reprezintă. Nu mă reprezintă în sensul în care eu am intrat în Partidul Social Democrat încă din 2005. În momentul respectiv, Guvernele care s-au perindat în acel timp au dus România în Uniunea Europeană și în NATO, ori dacă fac o paralelă între Guvernele din acel timp și Guvernul de acum, credeți-mă, nu mă reprezintă“, a mai declarat Bogdan Loghin.