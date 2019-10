PMP a semnat un protocol pentru susţinerea guvernului PNL

Preşedintele PMP, Eugen Tomac, a anunţat luni că a semnat cu preşedintele PNL, Ludovic Orban, un protocol de colaborare politică şi de susţinere pentru învestirea noului Executiv şi s-a declarat mulţumit de acest document.

„Am avut o întâlnire politică foarte bună. Am făcut un pas important în colaborarea dintre partidele noastre. Am semnat astăzi cu domnul preşedinte Orban un protocol de colaborare politică şi de susţinere pentru instalarea Guvernului pe care îl va conduce. Suntem mulţumiţi că pe punctele mari am găsit deschidere totală din partea colegilor din PNL în ceea ce priveşte proiectele mari de infrastructură, în ceea ce priveşte eliminarea pensiilor speciale, mai puţin pensiile de serviciu pentru militari. Suntem mulţumiţi că am găsit un numitor comun în ceea ce priveşte relansarea relaţiei pe Republica Moldova. Suntem mulţumiţi că am reuşit să stabilim o serie de criterii în ceea ce priveşte acţiunea viitorului Guvern pentru a-i proteja pe cei peste 3,5 milioane de cetăţeni români care muncesc în UE. Suntem încrezători că vom reuşi împreună să creionăm priorităţi pentru ţară, că sunt legate de sănătate, că sunt legate de educaţie, că sunt legate de mari proiecte de infrastructură. În linii mari, toţi cei 18 parlamentari ai PMP vor fi prezenţi în ziua votului, vor fi prezenţi în comisiile de specialitate şi vor acorda un vot de încredere pentru Guvernul condus de premierul desemnat Ludovic Orban”, a declarat Tomac, după întâlnirea cu preşedintele PNL, Ludovic Orban.

El a indicat că în protocol este prevăzută susţinerea proiectului legislativ privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin, care va fi dezbătut în Parlament.