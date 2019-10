Ciolos cere PNL sa-si ia un angajament scris ca Guvernul Orban isi va asuma raspunderea in Parlament pe patru legi

Dacian Ciolos a transmis, miercuri, ca se bucura ca partenerii de la USR au gasit calea prin care sa sustina investirea unui guvern care promite ca isi va asuma prioritatile lor si cere PNL sa isi ia un angajament in scris ca, dupa ce noul guvern va fi instalat, isi va asuma raspunderea in Parlament pe un pachet de patru legi, scrie ziare.com.

„Ma bucur ca partenerii nostri de la USR au gasit calea prin care sa sustina investirea unui guvern care promite ca isi va asuma prioritatile noastre. In felul acesta, raspundem dorintei majoritatii cetatenilor romani de a trimite acasa de urgenta guvernarea catastrofala a PSD si de a crea premisele pentru o guvernare mai coerenta, in interesul oamenilor.





Sustinem toate obiectivele enuntate de partenerii din USR in proiectul de acord discutat cu premierul desemnat Ludovic Orban”, a transmis Dacian Ciolos pe Facebook.

Pe ce trebuie să-şi asume responsabilitatea





Liderul PLUS a reiterat care sunt cele patru legi pentru care trebuie sa isi asume responsabilitatea PNL.





„Pentru punerea cat mai repede in practica a unora dintre aceste deziderate, noi, cei de la PLUS, credem ca ar trebui ca PNL sa isi ia un angajament scris ca, dupa ce noul guvern va fi instalat, isi va asuma raspunderea in Parlament pe un pachet de patru legi pe care le consideram esentiale: legea privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, legea ‘fara penali in functii publice’, legea de desfiintare a Sectiei Speciale pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie si legea de abrogare a legii recursului compensatoriu, care a scos din puscarii zeci de mii de infractori periculosi”, a notat Ciolos.





El mai spune ca este nevoie, de asemenea, ca noul guvern sa fie de acord cu negocierea unui calendar clar si realizabil pentru declansarea alegerilor parlamentare anticipate.





„Nu in ultimul rand, credem ca e util un angajament din partea PNL ca va declansa rapid negocieri cu partidele noastre pentru desemnarea unui candidat credibil din partea Romaniei pentru postul de comisar european”, a adaugat Ciolos.