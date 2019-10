Orban este încrezător că partenerii care au contribuit la moțiunea de cenzură vor susține învestirea guvernului

”Sunt încrezător că partenerii care au contribuit la moțiunea de cenzură vor susține învestirea guvernului în Parlament, pentru că altfel rămâne la putere Dăncilă, nu văd motive să nu susțină. Noi ne-am asumat răspunderea guvernării, am anunțat acest lucru de la debutul negocierilor, am făcut ce am spus, există un premier, nu văd piedici pe care să nu putem trece pentru a nu obține majoritate (…) Noi suntem deschiși la un dialog, la găsirea celor mai bune soluții, România să beneficieze de o majoritate parlamentară, pentru a-i evacua pe cei care se află azi la butoane și care pe ultima sută de metri dau țeapă peste țeapă”, a declarat Ludovic Orban.